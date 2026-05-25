“地上最強の生物”範馬勇次郎が「鉄拳8」に参戦決定ッッ！！敗北演出には不安の声も

バンダイナムコエンターテインメントが発売する3D対戦格闘ゲーム「鉄拳8」は25日、シーズン3の追加プレイアブルキャラクターとして「範馬勇次郎」を発表しました。

登場は2027年初頭を予定しています。

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範馬勇次郎は、板垣恵介氏による人気シリーズ「刃牙」に登場するキャラクター。主人公・範馬刃牙の父親で、“地上最強の生物”の異名を取ります。

「鉄拳8」シーズン3のプレイアブルキャラクターとしてはこれまでに州光（くにみつ）、ボブ、ロジャーJr.の3人が発表されており、範馬勇次郎は4人目です。

圧倒的なカリスマ性と強さを持ち、国内外のファンから人気を博す範馬勇次郎の参戦は、多くの人に衝撃を与えることに。SNSでは「久しぶりに、鉄拳を遊びたくなりました」「まじかよ！！！」「超楽しみ」といった驚きと期待の声が多数よせられています。

一方で範馬勇次郎は、作中ではドアノブと麻酔銃以外に実質的に敗北を喫したことがない名実ともに最強のキャラクター。そのため「KOされるところは見たくない」「敗北シーンを拝むことになるのは複雑」「負け方どうなんだろう？」と、扱いを不安視する声もあがっています。

発表時点ではグラフィックを含め、プレイアブルキャラクターとしての範馬勇次郎の詳細は不明。敗北演出などがどのような形で実装されるのかについては、続報が待たれます。

＜参考・引用＞

【公式】鉄拳8 ＠鉄拳プロジェクト （@TEKKEN_Project）

（ヨシクラミク）



Publisher By おたくま経済新聞 | Edited By ヨシクラ ミク | 記事元URL https://otakuma.net/archives/2026052504.html