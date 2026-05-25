STARTO社、嵐ツアー最終日・東京ドーム公演で“チケット持たない人”にマナー呼びかけ
STARTO ENTERTAINMENTは25日、公式サイトとSNSアカウントを通じ、5月31日に開催される嵐の東京ドーム公演について注意を呼びかけた。
【Xより】「マナーへのご理解とご協力を」STARTO社の呼びかけ
投稿で「5月31日(日) 嵐 東京ドーム公演に関する注意事項」と題し、「5/31(日) に開催されるARASHI LIVE TOUR 2026「We are ARASHI」東京ドーム公演において、会場およびその周辺の混雑を避けるため、公演のチケットをお持ちでない方は、東京ドームへのご来場はお控えくださいますようお願いいたします」と呼びかけた。
続けて「周辺施設および近隣をご利用の皆さまへのご迷惑となる可能性がございます」とし、「コンサートを安全かつ円滑に開催し、ご来場いただく皆様、そして配信をご覧になる皆様、全員が笑顔で最後まで楽しめるよう、マナーへのご理解とご協力をお願い申し上げます」と伝えた。
ラストツアー『ARASHI LIVE TOUR 2026 「We are ARASHI」』の最終公演となる5月31日の東京ドーム公演をもって、活動を終了する。
【Xより】「マナーへのご理解とご協力を」STARTO社の呼びかけ
投稿で「5月31日(日) 嵐 東京ドーム公演に関する注意事項」と題し、「5/31(日) に開催されるARASHI LIVE TOUR 2026「We are ARASHI」東京ドーム公演において、会場およびその周辺の混雑を避けるため、公演のチケットをお持ちでない方は、東京ドームへのご来場はお控えくださいますようお願いいたします」と呼びかけた。
ラストツアー『ARASHI LIVE TOUR 2026 「We are ARASHI」』の最終公演となる5月31日の東京ドーム公演をもって、活動を終了する。