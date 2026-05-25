モデル吉川ひなの（46）が、24日放送の日本テレビ系「おしゃれクリップ」（日曜後10・00）にゲスト出演し、子育てのルールについて語った。

再婚後、ハワイへ移住し、3児を出産。長女は14歳、長男は8歳、次女は4歳になった。一昨年に離婚し、昨年から沖縄で家族4人での再スタートを切っている。番組では、その生活の様子に密着。スーパーへ買い物に行った際には、次女が食べたがる食べ物に対し、助言をしながら選択を任せる一幕もあった。

「基本的には、子供たちが思っていること、生き方を邪魔しないようにと思っているから」。また、長女の立ち位置にも言及。あえて大人側に引き込むことはしていないという。「即戦力みたいになっちゃうけど、私はそれはしないようにしている。子供は子供だから」。一方で、自己責任の大切さも伝えているという。

「あなたたちの人生は、ママが責任を取ってあげられるわけじゃないから。私は自分の人生の責任じゃない責任まで、いつも背負わなきゃいけない立ち位置で生きてきたから。それが本当に嫌だった。自分の責任は自分で、という方が気持ちよくない？みたいな」

吉川について、長女は「パーフェクトな人だったとしたら、そんなに尊敬できないというか。人間であって、いいところも悪いところもあるし、完璧じゃないしというのが大好きで、そこも見せてくれてありがとう」と感謝。長男も「たまにママが無理して他のことをやっているから、無理しなくていいよって。僕のママでよかった。ありがとう」と率直な思いを語った。

VTRを見た吉川は、涙をポロポロと流して感激。「大変！大変なことが起きてる！ティッシュ下さい」とスタッフに呼びかけていた。