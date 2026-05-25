プロボクシング元世界3階級制覇王者の亀田興毅氏（39）が25日、都内で会見し、6月6日に愛知県国際展示場で自身がプロモーターを務める世界戦興行を予定通り開催することを発表した。

黒のスーツに濃紺のネクタイを着用して登場した亀田氏は「6月の愛知大会を無事に開催させていただくことが決まった。何とかここまで来ることができたので、大会まで時間はないが出場選手、関係者と最高の舞台をつくれるように引き続き頑張っていく」と決意表明した。

亀田氏は5月23、24日にキルギスで自身がファウンダーを務めるイベント「SAIKOULUSH」の開催を目指していたが、資金難で大会開催を断念。また共同でイベントを運営してきた「LUSH」社は22日に「ボクシング興行の運営事業から退く」と声明を出し、両社の提携関係の解消を発表していた。

そのためIBF世界フライ級王者・矢吹正道（33＝緑）が同級3位のレネ・カリスト（31＝メキシコ）を迎え撃つV2戦などが組まれた、6月6日の愛知大会開催が不透明な状況になっていたが、亀田氏は「愛知大会をなんとしても開催しなければならないという思いでここまで突っ走ってきた」と話し、「SAIKOULUSH」前身の「3150FIGHT」時代に配信してきた、インターネットテレビ「ABEMA」を運営するサイバーエージェント社と“再タッグ”を結成することを報告した。

「契約上の守秘義務がある」と詳細については明言しなかったが「（キルギス大会中止で）亀田興毅人生最大のピンチ。本当に絶望的だった中で、ボクシングを始めた時から支えてくださったサイバーエージェントの藤田晋会長らに力を貸して頂いた。言葉では言い表せないし、感謝してもしきれない。今回大会が開催できて、今亀田興毅が存在しているのもサイバーエージェントさんのお力添えのおかげ」と何度も言葉を詰まらせながら、感謝を述べた。

同興行は「3150FIGHT 10」大会として開催され、24年5月に滋賀県で行われて以来の「3150…」シリーズ復活が決定。ABEMAで全試合無料生配信されることも決まった。