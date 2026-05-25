金の価格高騰を背景にして、鹿児島県を中心に、九州各地で金脈の調査が進んでいる。

地元では新たな金山の開発による地域活性化や、自治体の税収増への期待が膨らむ。一方、金を使う伝統工芸品では原材料費の高騰で、業界関係者は頭を悩ませている。（渡部優斗）

採掘現場ツアー

「活発な火山活動で熱された地下水が循環している鹿児島は、金脈ができやすい」

鹿児島県霧島市の山ヶ野金山で６日、かつての採掘現場を巡るツアーが開かれ、鹿児島大の井村隆介准教授が、参加した親子連れら約２０人に語りかけた。参加者は、入り口がふさがれた複数の坑道跡を外から見学したり、川で砂金採り体験をしたりして楽しんだ。

１９５３年に閉山した山ヶ野金山では、２０２４年に新たな金脈が見つかった。案内役を務めた、住民団体「山ヶ野金山文化財保護活用実行委員会」の宇都隆志会長（７０）は「金山が商用化されれば、地域に人が集まる。金山の歴史を発信して盛り上げたい」と意気込む。

新たな金脈を発見したカナダの鉱物探査会社「アービングリソースジャパン合同会社」は、鉱山の３Ｄモデルで鉱脈を探知する最新技術を使い、２３年に調査を始めた。新しい金脈では、採算ベースを上回るとされる１トンあたり４５・９グラムの金が含まれた鉱石が採取された。同社鹿児島事務所の宮武修一所長は「金の価格高騰が続けば、ビジネス環境は大きく向上する。最新技術で有望な金脈が見つかる可能性がある」と述べた。

九州ではほかにも、同国の鉱物探査会社「ジャパン ゴールド」が近年、溝辺（鹿児島県）、えびの（鹿児島、熊本、宮崎各県）、馬上（ばじょう）（大分県）の３エリアで調査を実施している。

まちＰＲ

鹿児島県伊佐市の菱刈鉱山は現在、国内で唯一商業規模で稼働する。採鉱する住友金属鉱山（東京）によると、採掘は１９８５年に始まり、現在も年間約３・５トンの金を産出。金脈を探す探鉱も行い、２０１２年に新しい金脈を発見した。同社は少なくとも、今後約６０年は採掘が可能とみている。

前田敏明・鉱山長は「金の価格が高い今、これまで採掘コストに見合わなかった地点も掘れるようになり、資源の取り残しを減らせる」と力を込める。

価格高騰は、自治体の財政も潤す。伊佐市は２６年度、採掘された金の販売額に応じて課税する鉱産税収入を、約５億１０００万円と前年度当初比１・６倍と見込む。市税収入約３５億円の１５％近くを占め、同社の固定資産税や法人市民税を合わせると２０％を超える。

橋本欣也市長は２３年から、名刺に金塊のイラストを載せ、「日本一の金のまち」とＰＲする。橋本市長は「見込める財源があることで、思い切った施策に挑戦できる。地域経済への波及効果を市の発展につなげたい」と強調した。

継承へ危機感

価格高騰に苦しむ業界もある。国の伝統的工芸品に指定される鹿児島県南九州市の「川辺仏壇」は、金の装飾を施す。１台あたり、１０センチ角の金箔（きんぱく）を数百枚使用し、原材料費が製造コストの半分以上を占めている。

住宅の洋風化など生活スタイルの変化で需要が減少し、約４０年前は２００社以上あった製造業者は、２７社まで減った。コスト上昇が追い打ちをかける。

鹿児島県川辺仏壇協同組合の前理事長、滝山健一さん（６９）は「仏壇の値段が上がれば、需要はますます減少する。これ以上、金の価格高騰が続けば、受け継いできた文化や技術を守れなくなる」と危機感を募らせている。

国内総産金量「上位１０鉱山」に九州５か所

九州は、多くの金を産出して日本の近代化の基礎を支えてきた歴史がある。

住友金属鉱山などの調査によると、これまでの国内の金鉱山の総産金量で、上位１０鉱山（２０２５年３月末時点）のうち、九州の鉱山が５か所に上る。菱刈鉱山がトップの２７２・６トンで、２位の佐渡金山（新潟県）の３倍超の産金量を誇る。山ヶ野金山は１７５１〜１８２９年、採金量が国内１位。串木野金山（鹿児島県いちき串木野市）や鯛生金山（大分県日田市）からも３０トンを超える金が産出された。

金は希少性の高さから、株式や債券などと比べ「安全資産」とされる。国内金価格の代表的指標となる田中貴金属工業の参考小売価格（１グラムあたり、税抜き）は、２０２４年３月に１万円（同）を突破。今年２、３月には２万５０００円を超え、その後も高値水準で推移する。