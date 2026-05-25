すべてに感謝を！　『ホンジャマカ』石塚英彦が還暦を過ぎて変わったこと

60を超えて様々な変化がありました

みなさん、ごきげんよう。同窓会で出会う同級生が、みんな七福神に似てきた石塚英彦です。

今回は、還暦を過ぎて変わったことについて書かせていただきます。

今年の２月で私は64歳になりました。呑気なもので、還暦を過ぎたという実感がありません。過去にお邪魔した飲食店に飾られている写真を見ても、20年前からほとんど見た目が変わっていないのです（笑）。

恥ずかしい話、20年前に着ていたオーバーオールを今でも着ているくらいです。違いといえば、サイン色紙に「まいうー」と書いてあるか否か、つまり『元祖！ でぶや』（テレビ東京系）の放送以前か以降かがわかるくらいです。

そんな私でも、還暦を過ぎていくつか変化がありました。そのひとつは「白髪」です。これは、私だけでなくすべての人にとっての問題です。人によっては年相応に見えたり、むしろ白髪で貫禄が出たりするものです。しかし、私の場合は特別です。

想像してみてください。白髪の人間が、街ではしゃいでいたらどう思いますか。白髪の人間が、口のまわりに生クリームをつけて笑っていたらどう思いますか。

なので、私は髪を明るい色に染めて、さらに明るいメッシュを入れるようになりました。まゆ毛もヒゲも鼻毛にも白いものが交ざるようになってきたので、抜いたり剃ったりして対応しております。

外見上のもうひとつの変化が「筋肉」です。還暦前から同じメニューで筋トレを行っているのですが、筋肉がつきづらくなっていると感じます。まあ、茶碗と箸を持てる筋肉があれば十分なのですが。

次に食の好みです。相変わらず肉と白飯が大好きですが、変化がひとつ。牛肉の「赤身」の良さがわかったことです。霜降り一択だった私ですが、家族と行った焼き肉で娘が注文した赤身を一枚もらったとき、その旨さに衝撃が走りました。天国への扉のカギは赤身が持っていたのです。60年間も閉ざされていた扉がついに開きました。還暦ありがとう。

考え方に変化が

次に精神面の変化です。40代、50代と、がむしゃらに仕事をさせていただきました。しかし還暦をむかえると、命や健康の大切さをものすごく感じるようになりました。

還暦というのは、身内や知り合いが病にかかったり入院したりする年代です。私も母を亡くしたとき、命について考えさせられました。街を歩いていてお年寄りを見ると、生前の母の姿と被ってしまい、心の底から「長生きしてください」と祈ります。救急車を見ると「どうか助かってください」と祈ります。高校時代の柔道部の同期も二人、亡くなっています。

そんな経験を重ねるなかで、「たくさん仕事をして贅沢な暮らしをしたい」という考えが、「健康に気をつけて、楽しく暮らしたい」に変わりました。

健康に気をつけるなんて当たり前のことに、還暦を過ぎるまで思い至らなかったのです。同時に、大切な人と会う時間を作ったり、お世話になった地元に貢献したりするようにもなりました。

最後の変化は、山や川、花に月といった自然を美しいと感じるようになったことです。これまで、散々ロケで日本各地を巡らせていただきましたが、移動中は寝ていたり、「景色がずっと一緒だ」などとグチをこぼしたりしていました。それが今では、プランターで花を育てている自分がいます。

すべてに感謝をしたくなる。還暦って素晴らしい！

『FRIDAY』2026年5月15・22日合併号より

文・イラスト：石塚英彦

’62年、神奈川県生まれ。恵俊彰とのコンビ「ホンジャマカ」で活動、「元祖！でぶや」（テレ東系）などのバラエティに加え俳優や声優としても活躍。現在、「よじごじDays」（テレ東系）の金曜MCとして出演のほか、YouTubeやInstagramにも注力している