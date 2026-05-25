巨人は２５日、育成選手のフリアン・ティマ外野手（２１）を支配下登録すると発表した。背番号は「０１３」から「５０」に変更となることが決まった。

将来の大砲候補として期待され、２１年に１６歳の若さで巨人と育成契約。入団時に身長１９３センチ、体重８６キロと細身だったドミニカンはトレーニングを重ね、１１１キロまで体重増。規格外のパワーで２軍通算２６本塁打を放っている。６年目の今季は「パワーと長打力をアピールして、何が何でも背番号を２ケタに変えたい」と、並々ならぬ思いを胸にアピールを続けてきた。

守備面では外野手登録ながら、主戦場は一塁。昨季は三塁での出場も多くあった。「どこのポジションでもやることは変わらない。毎日しっかり学んで、トップチーム（１軍）でも任せてもらえるように」と、試合前の練習では意欲的に打球を追う。失策数は２４年が１２、２５年が７、今季は２５日現在で１と、年々改善傾向にある。

一般的にラテン系の選手は陽気なイメージがあるが、「普段からすごく落ち着いている。外国人選手はタトゥーを入れている選手も多いけれど、そういうものへの憧れもないし、どちらかというと日本人に近い性格」と辻龍輝ポール通訳。大好物のみそラーメンにはコーンとバターのトッピングを好み、ポテトフライ、ギョーザ、唐揚げとともにぺろりと平らげる。お会計では、ラーメン屋では見たことがない金額になるといううわさだ。

大親友は２歳年上で同じドミニカ共和国出身の育成選手フェリス。休日には２人で渋谷へ買い物にでかけるなど、多くの時間をともに過ごす。現在３軍で汗を流すフェリスとは遠征で離れてしまうことも多いが、毎日のテレビ電話を欠かさない。友とのたわいもない会話が、異国の地で心の支えとなっている。気分が上がる曲にあいみょんの「マリーゴールド」を挙げるかわいい一面も魅力の一つだ。

いざ、目標としていた２ケタの背番号を背負い１軍の舞台へ。ジャパニーズドリームをつかむため「バモス！ティマ！」。（巨人担当・加藤 翔平）