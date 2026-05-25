ACEesの浮所飛貴、“今となっては恥ずかしい”エピソード告白 深田竜生も共感
5人組グループ・ACEesの浮所飛貴、深田竜生が、26日放送の日本テレビ系「『ザ！世界仰天ニュース』宝くじに当たって億万長者になった男性の大逆転人生！」（毎週火曜 後9：00）に出演する。
【番組カット】笑福亭鶴瓶とともに…！レギュラーを務める松島聡
スタジオでは、ゲストが「思わず自慢したくなった」出来事をトークする。アイドルや芸能界に憧れがあったという浮所は、仕事を初めて1、2年経った頃の出来事を話す。「バレたい」という気持ちから、自分の中で一番のおしゃれをしてわざと目立つように渋谷を歩いたと語り、「今となっては恥ずかしい」と当時を回想する。
また、深田も浮所の気持ちが分かると共感する。事務所に入り、まわりから「すごい！」と言われたことでつい調子にのってしまい、友達に自慢しようと原宿の竹下通りを歩いた時のエピソードを披露する。
【番組カット】笑福亭鶴瓶とともに…！レギュラーを務める松島聡
スタジオでは、ゲストが「思わず自慢したくなった」出来事をトークする。アイドルや芸能界に憧れがあったという浮所は、仕事を初めて1、2年経った頃の出来事を話す。「バレたい」という気持ちから、自分の中で一番のおしゃれをしてわざと目立つように渋谷を歩いたと語り、「今となっては恥ずかしい」と当時を回想する。
また、深田も浮所の気持ちが分かると共感する。事務所に入り、まわりから「すごい！」と言われたことでつい調子にのってしまい、友達に自慢しようと原宿の竹下通りを歩いた時のエピソードを披露する。