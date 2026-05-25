不二家、新たな“生ドーナツ”を発売 ふわっと生地×クリーミーな味わい＝軽やかな口どけに
不二家は、同店ならではのこだわりを詰め込んだ、新たな“生ドーナツ”を6月1日に発売する。
【写真】どれにしようか迷う…「不二家の生ドーナツ」3種
ドーナツ専門店「ペコちゃんmilkyドーナツ」を2024年9月にオープンして以来、現在全国に21店舗を展開。新たに発売される「不二家の生ドーナツ」は、米油で揚げ、空気を含ませるように仕上げたほどよい弾力のあるドーナツ生地に、同店自慢のシャンテリークリームや、こだわりのペースト、ジャムをサンドした。ふわっとほどける生地とクリーミーな味わいが織りなす、軽やかな口どけを楽しめる。
また、同商品の発売を記念し、公式Xにてプレゼントキャンペーンを実施する。
■商品詳細（各税込388円）
「不二家の生ドーナツ（ミルキー）」
ふわっとほどける軽やかな口どけのドーナツに、シャンテリークリームとミルキーと同じ北海道産練乳を使用したミルキーぺーストをサンド。不二家のロングセラーキャンディ「ミルキー」をイメージした、やさしい甘さと練乳のコクが広がる定番の一品。
「不二家の生ドーナツ（ストロベリー）」
ふわっとほどける軽やかな口どけのドーナツに、シャンテリークリームと甘酸っぱい苺ジャムをサンド。苺の爽やかな酸味と、コク深くなめらかなシャンテリークリームが調和した、華やかな味わいを楽しめる。
「不二家の生ドーナツ（チョコレート）」
ふわっとほどける軽やかな口どけのドーナツに、シャンテリークリームと不二家自社製のチョコレートを使用したガナッシュをサンド。芳醇なカカオの香りが広がるガナッシュと、コク深くなめらかなシャンテリークリームが織りなす、上質な味わいを楽しめる。
【写真】どれにしようか迷う…「不二家の生ドーナツ」3種
ドーナツ専門店「ペコちゃんmilkyドーナツ」を2024年9月にオープンして以来、現在全国に21店舗を展開。新たに発売される「不二家の生ドーナツ」は、米油で揚げ、空気を含ませるように仕上げたほどよい弾力のあるドーナツ生地に、同店自慢のシャンテリークリームや、こだわりのペースト、ジャムをサンドした。ふわっとほどける生地とクリーミーな味わいが織りなす、軽やかな口どけを楽しめる。
■商品詳細（各税込388円）
「不二家の生ドーナツ（ミルキー）」
ふわっとほどける軽やかな口どけのドーナツに、シャンテリークリームとミルキーと同じ北海道産練乳を使用したミルキーぺーストをサンド。不二家のロングセラーキャンディ「ミルキー」をイメージした、やさしい甘さと練乳のコクが広がる定番の一品。
「不二家の生ドーナツ（ストロベリー）」
ふわっとほどける軽やかな口どけのドーナツに、シャンテリークリームと甘酸っぱい苺ジャムをサンド。苺の爽やかな酸味と、コク深くなめらかなシャンテリークリームが調和した、華やかな味わいを楽しめる。
「不二家の生ドーナツ（チョコレート）」
ふわっとほどける軽やかな口どけのドーナツに、シャンテリークリームと不二家自社製のチョコレートを使用したガナッシュをサンド。芳醇なカカオの香りが広がるガナッシュと、コク深くなめらかなシャンテリークリームが織りなす、上質な味わいを楽しめる。