レインボー・池田直人が、１９日、ＡＢＥＭＡ「時計じかけのマリッジ」に出演した。

３０日後の結婚式までに結婚相手を見つけるというルールで進行する婚活リアリティ番組。ＡＢＥＭＡの初代専属アナウンサー・西澤由夏が参戦していることでも話題になっている。

西澤アナと親交の深い池田は、西澤アナの“婚約者”に「これ、本当にリアルで考えてほしいんですけど。『婚姻届を出しに行きます。池ちゃんに証人頼もう。２人で（婚姻届を）書きます』って、そこまで想像できてますか？一旦、今、想像してください。で、お互い、ご両親にあいさつ行って『今、（婚姻届を）出しに行きました』って。どうですか？」と友人である西澤アナとの結婚をどこまで本気で考えているのかを真剣な表情で聞いた。

池田は、西澤アナと別室で２人きりになると「まず、話を聞いている感じ、全然、西澤ちゃんが（相手を）好きじゃなさそう…。西澤ちゃんが好きな人を紹介してもらったことがあるけど『この人ってこうでー！』とか『この人ってこうなんです！』とか、やってくれるのに、全然やってくれへんし…」と苦笑。「うーん…。逆に９日過ごして、そんな、しっくりきてないってことは。しっくりきてないんちゃうん？って、めっちゃ思って」と話した。

西澤アナは「でも、何がしっくりきてないのかも分からない」と迷いを素直に吐露。池田は「（相手の男性が）覚悟なくない？と思って。さっき強く当たっちゃった…」と振り返りつつ、西澤アナに「（結婚は）好きじゃないと無理。（男性と）チューしてるところを想像できる？なんで一緒におるん？」とストレートに聞いた。

西澤アナは、池田の言葉を受け、男性と２人で本音をぶつけあった。男性は「恋愛っていう目線で一回も見てなかったから。好きとはちょっと違う気がする」と話した。西澤アナは「いっぱい注いでくれてた愛情が嘘ではないんだけど、ちょっと嘘に感じちゃった自分がいた…」と、うつむいた。