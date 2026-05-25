カラフルでかわいい！サンリオキャラクターズをイメージした「milkyサンデー」が期間限定で登場
不二家のドーナツ専門店「ペコちゃんmilkyドーナツ」では、サンリオが6月27日・28日横浜・みなとみらいで開催する人気イベント「サンリオフェス2026」とコラボレーションした「SANRIO FES milkyサンデー」（各600円）を、横浜のMARK IS みなとみらい店、横浜ワールドポーターズ店の2店舗限定で25日から6月末頃まで発売する。さらに、2026年に30周年を迎えたサンリオの人気キャラクター「ポムポムプリン」とのコラボレーション商品を、一部店舗および不二家洋菓子店のネット予約限定で発売。
【写真】食べるのがもったいない…「ポムっと一息♪なかよしプリンタルト」
サンリオキャラクターズをイメージしたぷるぷる食感のゼリーやプリンに、一部店舗のみで販売中の、コク深く濃厚な味わいに仕上げた「プレミアムmilkyソフトクリーム」をあわせ、チョコアタッチメントを飾った。サンリオキャラクターズの世界観を表現した、見た目もかわいらしいサンデーとなっている。
不二家のドーナツ専門店「ペコちゃんmilkyドーナツ」と、ミルキーをイメージしたスイーツを多数取りそろえたカフェ業態「ペコちゃんmilkyタイム」では、「ポムっと一息♪プリンツインクリームドーナツ」（286円）を6月1日より数量限定で発売。ふわもち食感に仕上げたドーナツの中にプリン風クリームとカラメルクリームの2種のクリームを詰めた。プリン風クリームのやさしい甘さとカラメルクリームのほろ苦さが同時に味わえる、満足感のあるドーナツとなっている。
また、不二家洋菓子店ネット予約受付サイト「FUJIYA-Sweets.com」限定で発売される「ポムっと一息♪なかよしプリンタルト」（3900円）は、プリン風クリームとカスタードムースでできたポムポムプリンのかわいいタルト。ポムポムプリンのトレードマークであるこげ茶色のベレー帽はマカロンコックで作られている。ポムポムプリンとペコちゃんのかわいいアクリルチャームがついてくる。予約期間は6月1日〜７日。
■「SANRIO FES milkyサンデー」フレーバー
【カスタードプリン】
・ポムポムプリン（星型チョコ）
【パイナップルゼリー】
・シナモロール（花型チョコ）
・ハンギョドン（星型チョコ）
・タキシードサム（リボン型チョコ）
・あひるのペックル（花型チョコ）
【コーヒーゼリー】
・ポチャッコ（星型チョコ）
・クロミ（ハート型チョコ）
【ピーチゼリー】
・ハローキティ（リボン型チョコ）
・マイメロディ（ハート型チョコ）
・リトルツインスターズ（星型チョコ）
※価格は全て税込
サンリオキャラクターズをイメージしたぷるぷる食感のゼリーやプリンに、一部店舗のみで販売中の、コク深く濃厚な味わいに仕上げた「プレミアムmilkyソフトクリーム」をあわせ、チョコアタッチメントを飾った。サンリオキャラクターズの世界観を表現した、見た目もかわいらしいサンデーとなっている。
不二家のドーナツ専門店「ペコちゃんmilkyドーナツ」と、ミルキーをイメージしたスイーツを多数取りそろえたカフェ業態「ペコちゃんmilkyタイム」では、「ポムっと一息♪プリンツインクリームドーナツ」（286円）を6月1日より数量限定で発売。ふわもち食感に仕上げたドーナツの中にプリン風クリームとカラメルクリームの2種のクリームを詰めた。プリン風クリームのやさしい甘さとカラメルクリームのほろ苦さが同時に味わえる、満足感のあるドーナツとなっている。
また、不二家洋菓子店ネット予約受付サイト「FUJIYA-Sweets.com」限定で発売される「ポムっと一息♪なかよしプリンタルト」（3900円）は、プリン風クリームとカスタードムースでできたポムポムプリンのかわいいタルト。ポムポムプリンのトレードマークであるこげ茶色のベレー帽はマカロンコックで作られている。ポムポムプリンとペコちゃんのかわいいアクリルチャームがついてくる。予約期間は6月1日〜７日。
■「SANRIO FES milkyサンデー」フレーバー
【カスタードプリン】
・ポムポムプリン（星型チョコ）
【パイナップルゼリー】
・シナモロール（花型チョコ）
・ハンギョドン（星型チョコ）
・タキシードサム（リボン型チョコ）
・あひるのペックル（花型チョコ）
【コーヒーゼリー】
・ポチャッコ（星型チョコ）
・クロミ（ハート型チョコ）
【ピーチゼリー】
・ハローキティ（リボン型チョコ）
・マイメロディ（ハート型チョコ）
・リトルツインスターズ（星型チョコ）
※価格は全て税込