タレントの薬丸裕英（60）が25日放送のテレビ朝日「徹子の部屋」（月〜金曜後1・00）にゲスト出演。毎朝のルーティンを明かした。

女優の岡江久美子さんとともに薬丸がMCを務めたTBSの朝の生活情報番組「はなまるマーケット」は、1996年に放送を開始。2014年3月末に終了すると、翌週からは、テレビ東京「なないろ日和！」（月〜金曜前9・26）がスタートした。

今年2月に還暦を迎えた薬丸は「今年で朝の生放送を30年続けてまして」と切り出し、毎朝のルーティンについて「局入りする前にウォーキングを30分して、サウナに入ってからテレビ局に」と告白。全ては、5歳になる孫と遊ぶための体力作りという薬丸は、ウオーキングに加えて週1回のパーソナルトレーニングを取り入れ、数カ月ごとに血液検査もするという。

同番組では、長男夫妻は日本在住ながら、次男は欧州、三男と長女、次女、妻はハワイで暮らしており、自身は東京で単身生活、家事はこなすものの食事は「99パーセント外食」と明かしていた。そのため血液検査の結果については「あともう少しで正常に戻る。外食ばっかりしてるから、なかなか…あとは食事だけ」と苦笑いした。

これに“大食漢”で知られる司会の黒柳徹子が「でもお食事はやっぱりね」と同情すると、「楽しみの一つなんで」という薬丸だったが「禁酒は続いてます」とニッコリ。「ホントに僕はハイボールが好きで、“水のようにハイボールを飲む男”って言われてた」と、かつての自身を振り返った。

そして「皆さんのイメージがやっぱり、“ウイスキー、ハイボール、やっくん”」といい、還暦祝いのプレゼントではボトルが集まったそう。「それを眺めながら、炭酸水を飲んでます」と笑っていた。