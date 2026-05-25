26日から開幕する「日本生命セ・パ交流戦」の開幕前日会見が25日に都内で行われ、DeNAからは松尾汐恩（21）が登壇した。

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ともに登壇したソフトバンクの木村光（25）から対戦したい相手として同期入団の松尾が指名されると、松尾は「高校の後輩で、すごい生意気なので（笑）」と23年ドラフト1位でソフトバンクに入団した投手・前田悠伍（20）を指名した。

前田は松尾の大阪桐蔭時代の1学年後輩。「たまに（前田から）連絡来るんすけど、対戦したらお手柔らかにね、みたいな感じで言ったら、『いや、どうせ打てないでしょ』みたいな感じで言われたんで。ぎゃふんと言わせてやろうと思う」と、闘志を燃やした。

松尾は、22年にドラフト1位でDeNAに入団。今シーズンは25試合に出場し、打率.231、15安打4打点。山本祐大捕手（27）がソフトバンクにトレードで移籍した12日には、エース・東克樹（30）とスタメンで初めてバッテリーを組み、勝利に貢献するなど奮闘している。

26日から始まる交流戦の初戦はパ・リーグ2位のオリックス、6月5日からは横浜スタジアムでソフトバンクと対戦する。松尾は、「優勝目指して頑張っていきたいと思います。よろしくお願いします」と意気込んだ。

【交流戦開幕カード】

巨人ーソフトバンク（東京ドーム、18:00〜）

ヤクルトー西武（神宮 、18:00〜 ）

DeNAーオリックス（横浜スタジアム、17:45）

中日ー楽天（バンテリンドーム、18:00〜）

阪神ー日本ハム（甲子園 、18:00〜）

広島ーロッテ（マツダスタジアム、 18:00〜）