華奢に見えて、実は筋力あり。オリエンタルラジオの藤森慎吾が5月23日、「ABEMA BOATRACE COLORS『波乗りSPLASH CAFE2号店』」に生出演して、ハードな腕立て伏せをカメラの前で実演した。

【映像】オリラジ藤森、美しい筋トレ姿

文字通り、カフェがコンセプトの当番組は、ボートレース予想やミニゲームで楽しむ内容。最終的に多くポイントを獲得したチームが勝者で、この日は2.5次元俳優・桜庭大翔、モデル・上ノ堀結愛、ボートレース解説・黒須田守のチームが敗れた。終盤、この3人は罰ゲームを実施。ここで同じく2.5次元俳優の高橋健介が「最近、思うのが…」と切り出し、「大翔、『筋トレ、筋トレ』ってふざけてるんで、本気の筋トレを見たことがない。あれ、やろうよ。一番キツいやつ。普通の腕立てだと余裕じゃん？（手を）三角にしてさ、マジでキツいやつ」とダイヤモンドプッシュアップを指示した。

このリクエストに桜庭が「おい、ちょっと待って。マジでキツいんですから」と返しつつ、「腕立ての中で一番キツい腕立てっていうのがあるんですけど…」「1回、やってみてください。心配な方は膝付きで」などと説明すると、実際に上ノ堀と黒須田は大苦戦。そんな中、進行役が「謎に藤森さんが、ずっと映らないところでやってる」と気付いた。

これに、桜庭が「ええっ！？ちょっと1回、やってみてください。なんで見えないところでやるんですか！」と反応。藤森は「俺、筋トレ好きだからさぁ」とカメラの前に立ち、そのまま軽々とダイヤモンドプッシュアップをやってのけた。このパフォーマンスには、桜庭も「できてる！生半可な筋肉じゃできないですよ！」と仰天。上ノ堀も「すごー。かっこいい！」と感心すると、藤森は「三頭（筋）に効く。でも、自重トレーニングとしてはいいね」と満足気な表情を見せた。

（ABEMA／BOATRACEチャンネルより）

