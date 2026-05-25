日本テレビは25日、東京・汐留の同局で定例社長会見を行った。同局の福田博之社長が6月22日開催予定の株主総会終結をもってスタジオジブリの社長を退任することを受け、スタジオジブリの社長としての成果を語った。

スタジオジブリは14日に公式サイトを更新。福田社長が6月22日開催予定の株主総会終結をもって退任することを発表した。後任には現取締役で、日本テレビコンテンツ戦略本部事業局ゼネラルスペシャリストの依田謙一氏が6月22日付で就任する。

福田社長は「両社（日テレ、ジブリ）の橋渡し役をやれということで私が社長に就任しました」と説明。「それまでのジブリがこのままのジブリであり続けることを意識してきました。その上でスタジオジブリを日本テレビがグループでバックアップする体制を強化してきたつもりです。その結果、それまでにも増した強力な関係を築くことができたと自負しております」と述べた。

後任の依田氏について、「私よりも実務型の社長として間違いなく活躍してくれると思っています」と期待。「皆さまからのご支援をよろしくお願いいたします」と呼びかけた。

今後のジブリの新作について、「スタジオジブリにはその気持ちは十分にありますけど、具体的に進んでいる話はありません」とした。