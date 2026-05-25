大型犬がプールで遊んでいる時に、小さい男の子が浮き輪に乗ったら…？大型犬の愛と優しさを感じる行動が反響を呼び、投稿は記事執筆時点で21万3000回再生を突破。「素晴らしい」「お利口さん」「ほっこりした」といった声が寄せられています。

【動画：小さい男の子が『プールで浮き輪に乗った』結果→大型犬が『溺れている』と勘違いして…まさかの光景】

プールで遊ぶ大型犬たち

YouTubeチャンネル「ジョイの小部屋」に投稿されたのは、ゴールデンレトリバーの「ジョイ」くんと「マックス」くんがご家族と一緒にプールに遊びに行った時の出来事です。到着寸前に息子くんが車の中でお昼寝を始めてしまったので、先にパパさんと2匹だけプールに向かうことに。

ジョイくんもマックスくんも水遊びが大好きなようで、プールに入ると楽しそうに泳ぎ始めたとか。元気よくプールに飛び込んだり、パパさんが投げたおもちゃを拾うために見事な潜水を披露したりする場面も。2匹が子どものように無邪気に遊んでいる姿は、なんとも微笑ましいです。

息子くんが浮き輪に乗ったら…

しばらくすると息子くんが目を覚まして、ママさんと一緒にプールにやってきました。ジョイくんとマックスくんは「待ってたよ～」と嬉しそうに迎えた後で、再び遊び始めたとか。

息子くんのためにボートタイプの浮き輪を用意していたので、さっそくプールに浮かべて乗せてみたところ、ジョイくんが近づいてきたそう。そしてパパさんが紐を引っ張って浮き輪を動かそうとしたら、ジョイくんが「僕に任せて！」とばかりに紐をくわえて泳ぎ始めたといいます。

大型犬の愛と優しさに感動

そのままジョイくんは浮き輪を引っ張りながら泳ぎ続けて、息子くんをプールの端まで連れて行ったとか。どうやら息子くんが溺れそうになっていると勘違いして、救助してくれたようです。パパさんには浮き輪が欲しいだけにも見えたそうですが、ジョイくんは心配そうな様子だったので、きっと息子くんを思っての行動だったのでしょう。

そしてマックスくんも息子くんの様子をオロオロしながら見守っていて、プールの端に辿り着いた時には「大丈夫？」と確かめるように寄ってきてくれたそうですよ。愛と優しさにあふれた光景は、たくさんの人の心を温めてくれることとなりました。

この投稿には「泣ける」「優しい。感動しました」「可愛すぎます！救助犬ですね笑」「頼れる兄貴って感じでめっちゃカッコ良い」といったコメントが寄せられています。

ジョイくん＆マックスくんの可愛い姿や、ご家族との尊い日常をもっと見たい方は、YouTubeチャンネル「ジョイの小部屋」をチェックしてくださいね。

写真・動画提供：YouTubeチャンネル「ジョイの小部屋」さま

執筆：森下咲

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。