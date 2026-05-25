丸大食品 中計営利目標2年前倒し達成 3か年計画新たに始動

丸大食品の26年3月期決算は増収増益。営業利益は75億円と、同期に設定した3年後の営業利益目標70億円を2年前倒して達成した。

5月14日に決算会見した佐藤勇二社長はその理由にハム・ソーセージ、調理加工食品、食肉の3部門すべての増収と一部の価格改定効果、取り組んできた構造改革による継続的なコスト削減を挙げた。これを受け、同社は同日の取締役会で中間配当制度の導入を決議した。今期は増収増益を見込み、毎年ローリングプランを導入している3か年計画も新たに始動した。

前期連結業績は、売上高は既存顧客の販売促進に加え、販路拡大では業務用ルートを強化し前期比1.5％増、営業利益37.2％増、経常利益31％増。

佐藤社長は売上好調の要因に、商品ではハム・ソーとデザートを挙げ、業態では業務ルート（惣菜、外食、給食）への販路拡大を挙げた。

部門別売上高は、ハム・ソーセージが1.9％増の744億円。発売30周年企画等を展開した主力の「燻製屋」シリーズが数量ベースで7％増と牽引。ハム群では「たっぷり使える」シリーズなどが好調に推移した。

調理加工食品は1.7％増の860億円。「スンドゥブ」は2.6％増と堅調に推移したが、スープ類全体では減収。「サラダチキン」などのチキン惣菜は引き続き堅調で、デザートではグループの安曇野食品工房の「SWEET CAFE」シリーズや、トーラクの業務用ホイップ済みクリームなど、コンビニ向け飲料類、ヨーグルト類の新商品投入も奏功した。

食肉事業は0.8％増の777億円にとどまるが、相場高が続く豪州産輸入牛肉拡大など、相場高に対応した適正価格の販売に努めた。

今期は、各部門・事業別にテーマを掲げ、ハム・ソー部門は収益拡大、調理加工食品部門は売上拡大、食肉事業は事業領域拡大を目指し、連結売上高は2.8％増の2450億円、経常利益は5.9％増の84億円を計画する。

また、新中期3か年計画の28年度の数値計画は、売上高は2550億円で25年度比7％増。内訳は、加工食品事業（ハム・ソー、調理加工）が1700億円で同5.9％増、食肉事業同・その他が850億円で同9.2％増、経常利益は93億円で同17.7％増を計画する。

新中期3か年計画

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