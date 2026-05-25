5大会連続選出の長友佑都「特徴が絶対に生きる時が来る」 過去W杯は金髪→赤髪も今大会は“黒髪”で参戦？「頭皮と相談します（笑）」
5大会連続でFIFAワールドカップの日本代表に選出されたDF長友佑都。初日の練習を終え「しっかりとできているので、ケガ（※3月に右ハムストリング肉離れ）のところもかなりいい状態になっているので、もう100％の状態になっています」と万全を強調し、「ピッチに入ったら対人のところでやれる自信はありますし、ウイングバックは攻撃的な選手が多いので、自分の守備で負けないところとか、そういった特徴が絶対に生きる時が来る」と自信を示した。
今日から始まった長丁場の日本代表活動、家族には「優勝を目指して暴れてくるから」と宣言。「頑張ってきて」とエールを送られた。2018年大会は金髪、2022年大会は赤髪とド派手なヘアカラーで臨んでいるが、今大会は「黒かな……」と示唆。続けて「頭皮と相談します（笑）」とコメントし、報道陣を笑わせた。
今日から始まった長丁場の日本代表活動、家族には「優勝を目指して暴れてくるから」と宣言。「頑張ってきて」とエールを送られた。2018年大会は金髪、2022年大会は赤髪とド派手なヘアカラーで臨んでいるが、今大会は「黒かな……」と示唆。続けて「頭皮と相談します（笑）」とコメントし、報道陣を笑わせた。