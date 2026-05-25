プロボクシングの元世界３階級制覇王者・亀田興毅氏（３９）が２５日、都内で会見し、ＩＢＦ世界フライ級王者・矢吹正道（３３）＝緑＝の防衛戦をメインイベントとした６月６日の愛知県国際展示場での興行を「３１５０ＦＩＧＨＴ １０」として開催することを発表した。

会見の冒頭、亀田氏は「（２３、２４日に予定されていた）キルギス大会の中止、それに伴う一連の騒動におきまして、多大なるご迷惑とご心配をおかけしましたことを、この場を借りて改めて心より深くおわび申し上げます」と頭を下げて謝罪した。

亀田氏とともにイベントを運営してきた株式会社ＬＵＳＨが２２日夜、「ボクシング興行の運営事業から退く」との声明を発表し、両者の提携関係の解消を発表。愛知大会は当初「ＳＡＩＫＯＵＬＵＳＨ」の公式ＹｏｕＴｕｂｅチャンネルでライブ配信される予定だったが、急きょＡＢＥＭＡが全試合無料生配信することとなった。

亀田氏は「愛知大会を何としても開催しなければいけないという思いで、とにかく走り回った。なかなか時間がない中で、本当に亀田興毅、人生最大のピンチだった」と言葉を詰まらせ、時折目頭を押さえるしぐさも見せながら「本当に絶望的な中で、ボクシングを始めた時から支えてくださったサイバーエージェントの藤田（晋）会長、そして山内（隆裕）社長に力を貸していただいて、何とかこの６月６日、開催することができた。本当に言葉では言い表せないほど、感謝しても感謝しきれない。絶体絶命だったので本当に感謝しかない。こんな短い期間でボクシングというものを応援していただいた。ありがとうございました」と再び頭を下げた。

亀田氏は今後も「３１５０ＦＩＧＨＴ」のファウンダーとして、興行をプロモートしていく意向で「もう一回新たに足元を見つめ直して、３１５０ＦＩＧＨＴをボクサーの憧れの舞台にできるように頑張っていけたらと思っている」と決意を新たにしていた。

「３１５０ＦＩＧＨＴ１０」のメインイベントでは、ＩＢＦ世界フライ級王者・矢吹正道（３３）＝緑＝が同級３位レネ・カリスト（３１）＝メキシコ＝との２度目の防衛戦に臨む。またＩＢＦ世界スーパーフライ級タイトルマッチでは、王者ウィリバルド・ガルシア（３６）＝メキシコ＝が同級３位アンドリュー・モロニー（３５）＝オーストラリア＝の挑戦を受ける。ほか、元世界２階級制覇王者ルイス・ネリ（３１）＝メキシコ＝と元世界３階級制覇王者ジョンリエル・カシメロ（３７）＝フィリピン＝との注目の“悪童”対決、「パッキャオ２世」として注目されるケネス・ラバー（２４）＝フィリピン＝のＩＢＦ世界バンタム級挑戦者決定戦なども予定されている。