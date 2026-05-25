福田雄一監督、目黒蓮を絶賛「アクション部がため息」 『SAKAMOTO DAYS』で地元・栃木凱旋
9人組グループ・Snow Manの目黒蓮が主演を務める映画『SAKAMOTO DAYS』の大ヒットを記念したティーチイン付き舞台あいさつが5月22日、栃木県小山（おやま）市の小山シネマハーヴェストで開催され、監督の福田雄一、キャストの戸塚純貴、川久保拓司が登壇した。
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福田監督の出身地でもある小山市で行われた今回のイベント。上映前後の計2回にわたりティーチイン付き舞台あいさつが実施された。福田監督が「ただいま栃木！」と呼びかけると、客席からは大きな拍手と「おかえり！」の声が飛び交い、会場は地元凱旋ならではの温かな空気に包まれた。
さらに福田監督は、「やっぱり地元の映画館にこうして帰ってこられるのは特別な思いがありますね。栃木の皆さんの温かい声援を聞くと、またここで映画を撮りたい、戻ってきたいと強く思います」と、地元への愛着を語っていた。
上映前の舞台あいさつで、眞霜平助役の戸塚は「よく見てください！僕の平助、横顔がすごく綺麗なんです。正面もいいですけど、今日は横からもぜひ見て帰ってください！」とユーモアたっぷりにあいさつ。渡邊圭祐演じる勢羽の先輩・防護服の男役の川久保も「（戸塚の）横顔、本当に綺麗ですよ」と応じ、会場の笑いを誘った。
トークでは、公開後の反響について言及。戸塚は「原作ファンの方からも、平助の再現度がすごいと声をかけていただけて本当にうれしいです。自分でも大好きなキャラクターだったので、演じられて幸せです」と笑顔を見せ、川久保も「防護服という強烈なビジュアルでしたけど、皆さんの記憶に残る役になれて光栄です。現場は過酷なシーンもありましたが、それ以上に楽しさが勝っていました」と語った。
ティーチインでは、映画を観たからこそ気になるマニアックな質問や、撮影の裏側に関する鋭い質問が飛び交い、目黒の起用理由について質問が飛ぶ場面も。
い」と語った。
福田監督は「坂本太郎を演じられるのは目黒くんしかいないと思った」と即答。「彼は本当にストイック。普通なら早回しを使うような動きを、リアルなスピードでやってのけるんです。あまりに速すぎて目視できないカットがあったほどで、現場ではアクション部が『凄すぎるよ…』とため息をついていました」と、その身体能力を絶賛した。
また、“アドリブ”について聞かれた戸塚は、遊園地のシーンで監督から「カットがかかるまでピー助（平助の相棒である鳥）を呼び続けろ」という指示を受け、「ピー助！ピー助！と10回くらい呼び続けたエピソードを披露。「結局、本編では半分くらいカットされていました（笑）」と明かし、会場を沸かせた。
福田監督は「アフレコの時、声優さんに『どんな気持ちで鳴けばいいですか？』と聞かれて、『呼ばれてるな、と思って鳴いてください』と演出しました（笑）」と裏話を披露。「戸塚くん演じる平助とピー助の、実写を超えた絆を感じてほし
川久保も「監督から『思い切りボケていいぞ』と言われて、台本にないリラックスしたやり取りを延々と続けました。結局、その半分くらいはカットされたんですけど、その場の熱量だけは本編にしっかり刻まれています！」と明かしていた。
イベントの最後に福田監督は、「キャスト・スタッフ全員が原作への愛を持って作り上げた作品です。今日皆さんとお話しして、その熱がしっかり伝わっていると実感できました」と感謝。「まだまだサカモト旋風は止まりませんので、ぜひ2度、3度と劇場に足を運んでください！」と呼びかけていた。
本作は、鈴木祐斗による同名漫画を実写映画化したアクションエンターテインメント。かつて最強の殺し屋だった坂本太郎が、結婚を機に引退し、家族との平穏な日常を守るため再び戦いに身を投じる姿を描く。主演の目黒は、ふくよかな坂本と、本気モード時のスマートな坂本という“二面性”を演じ分けている。
4月29日の公開以来、映画は大ヒットを記録。公開26日間（4月29日〜5月24日）で興行収入24億円、観客動員173万人を突破している。
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福田監督の出身地でもある小山市で行われた今回のイベント。上映前後の計2回にわたりティーチイン付き舞台あいさつが実施された。福田監督が「ただいま栃木！」と呼びかけると、客席からは大きな拍手と「おかえり！」の声が飛び交い、会場は地元凱旋ならではの温かな空気に包まれた。
上映前の舞台あいさつで、眞霜平助役の戸塚は「よく見てください！僕の平助、横顔がすごく綺麗なんです。正面もいいですけど、今日は横からもぜひ見て帰ってください！」とユーモアたっぷりにあいさつ。渡邊圭祐演じる勢羽の先輩・防護服の男役の川久保も「（戸塚の）横顔、本当に綺麗ですよ」と応じ、会場の笑いを誘った。
トークでは、公開後の反響について言及。戸塚は「原作ファンの方からも、平助の再現度がすごいと声をかけていただけて本当にうれしいです。自分でも大好きなキャラクターだったので、演じられて幸せです」と笑顔を見せ、川久保も「防護服という強烈なビジュアルでしたけど、皆さんの記憶に残る役になれて光栄です。現場は過酷なシーンもありましたが、それ以上に楽しさが勝っていました」と語った。
ティーチインでは、映画を観たからこそ気になるマニアックな質問や、撮影の裏側に関する鋭い質問が飛び交い、目黒の起用理由について質問が飛ぶ場面も。
い」と語った。
福田監督は「坂本太郎を演じられるのは目黒くんしかいないと思った」と即答。「彼は本当にストイック。普通なら早回しを使うような動きを、リアルなスピードでやってのけるんです。あまりに速すぎて目視できないカットがあったほどで、現場ではアクション部が『凄すぎるよ…』とため息をついていました」と、その身体能力を絶賛した。
また、“アドリブ”について聞かれた戸塚は、遊園地のシーンで監督から「カットがかかるまでピー助（平助の相棒である鳥）を呼び続けろ」という指示を受け、「ピー助！ピー助！と10回くらい呼び続けたエピソードを披露。「結局、本編では半分くらいカットされていました（笑）」と明かし、会場を沸かせた。
福田監督は「アフレコの時、声優さんに『どんな気持ちで鳴けばいいですか？』と聞かれて、『呼ばれてるな、と思って鳴いてください』と演出しました（笑）」と裏話を披露。「戸塚くん演じる平助とピー助の、実写を超えた絆を感じてほし
川久保も「監督から『思い切りボケていいぞ』と言われて、台本にないリラックスしたやり取りを延々と続けました。結局、その半分くらいはカットされたんですけど、その場の熱量だけは本編にしっかり刻まれています！」と明かしていた。
イベントの最後に福田監督は、「キャスト・スタッフ全員が原作への愛を持って作り上げた作品です。今日皆さんとお話しして、その熱がしっかり伝わっていると実感できました」と感謝。「まだまだサカモト旋風は止まりませんので、ぜひ2度、3度と劇場に足を運んでください！」と呼びかけていた。
本作は、鈴木祐斗による同名漫画を実写映画化したアクションエンターテインメント。かつて最強の殺し屋だった坂本太郎が、結婚を機に引退し、家族との平穏な日常を守るため再び戦いに身を投じる姿を描く。主演の目黒は、ふくよかな坂本と、本気モード時のスマートな坂本という“二面性”を演じ分けている。
4月29日の公開以来、映画は大ヒットを記録。公開26日間（4月29日〜5月24日）で興行収入24億円、観客動員173万人を突破している。