TBSの日曜劇場「VIVANT」の公式SNSが25日に更新され、新たなイラストが公開された。これで説明が一切ない“意味深投稿”は27日連続となった。

同作は俳優・堺雅人が主演し、2023年に大ヒット。今年7月から異例の2クール連続で続編が放送されることが決まっている。

この日の投稿は、阿部寛演じる野崎守の上司、警視庁公安部部長・佐野雄太郎（坂東彌十郎）と思しきキャラのイラスト。佐野は公安の指揮を執り、国内外で暗躍する組織を追う。主人公の乃木憂助（堺雅人）が別班であることや、テントのリーダー・ノゴーン・ベキ（役所広司）が元公安の捜査官であることを把握している数少ない重要人物。野崎の一番の理解者かつ後ろ盾となる存在で、公安と別班が衝突しないよう機転を利かせ、裏で野崎の動きを支えている。

この日の投稿にネットでは「誰ですか！？」「坂東彌十郎さんですかね」「彌十郎さん！？」「佐野さんかな」「公安部長では！」「そろそろ意味深投稿の答え合わせを…」などの声が寄せられている。

VIVANTの公式SNSでは、4月29日から説明が一切ない謎のキャラクターのイラスト投稿が続いている。多くの正体不明の人物や、「ベキ」「ドラム」「ジャミーン」「ノコル」ら前作出演者とみられる人物も登場している。

前作は阿部寛、二階堂ふみ、松坂桃李、役所広司、二宮和也ら豪華キャストが集結。自衛隊の秘密部隊「別班」の工作員である主人公・乃木憂助（堺）が、世界で暗躍する謎のテロ組織「テント」の真相を暴いていく物語で、緻密に張られた伏線と謎が謎を呼ぶ展開が話題となり、高視聴率をマークした。

続編の物語は前作のラストシーン、乃木の前に再び“赤い饅頭”が置かれた直後から幕を開ける。新たに敢行されたアゼルバイジャンでの大規模ロケ、乃木たちを待ち受ける次なる任務など、新章ではこれまでの謎と謎がつながり、さらに深まっていく。