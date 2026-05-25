「日本生命セ・パ交流戦 ２０２６」は２６日に開幕する。２５日、都内で開幕記者会見が行われ、セは巨人・田和廉投手、ヤクルト・山野太一投手、ＤｅＮＡ・松尾汐恩捕手、パは昨年王者のソフトバンク・木村光投手、西武・渡部聖弥外野手、寺西成騎投手が出席した。

ルーキーとして初出場となる田和は「セ・パともにルーキーながら活躍している選手も多いので、この交流戦から出てくる選手もいると思う。しっかり対戦したら抑えたいタイプ。同級生は抑えたい」と決意。対戦したい打者には早実の先輩で日本ハム・清宮の名を挙げ「得意球であるシンカーで抑えられたらベストかな」とプランを思い描いた。

ここまで両リーグ最多６勝を挙げる山野はソフトバンク・柳田との対戦を熱望。「日本を代表するような打者。常にフルスイングで来るので、力勝負で真っすぐで勝負してみたい」と気合を入れた。

松尾は高校時代から交流がある西武・山田をライバル視。甲子園でも一発を放っている右腕から「ホームラン打ちたいです」と笑みを浮かべた。

木村は佛教大の先輩、中日・大野との交流を希望。「自分もあの年齢まで活躍したいですし、先輩としてああいった姿を見せていただいているのでしっかり頑張りたい」と刺激を受けながらフル回転を誓った。

渡部は「（ヤクルトとの）初戦をしっかり制して、勢いに乗って優勝したいと思います」とニヤリ。「ＭＶＰ？ もちろん取りたい」とＭＶＰ宣言も飛び出した。

寺西は対戦したい打者に星稜時代バッテリーを組んだヤクルト・内山の名を挙げ「高校の同級生で僕より先に高卒でプロに入っている。すごい活躍を見てきたので絶対に抑えたい」と闘志を燃やした。