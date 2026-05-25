モデルでタレントのみちょぱこと池田美優（27）が、パーソナリティーを務める24日放送のニッポン放送「＃みちょパラ」（日曜午後10時30分）に出演。第1子を出産した藤田ニコルを祝福した。

池田は「最近の私は…と言いますか、藤田ニコルちゃんの出産ですかね。おめでとうございます」と拍手。「ちょっとこの放送日は時差が生まれてるとは思うんですけど」と説明した。

自身も第1子を妊娠中で「私も今年出産予定ですから。同い年ベイビーの子としてはね、本当にドキドキしてて」と友人の出産を見守っていたと語った。

藤田は今月1日、自身のSNSで出産を発表したが「私は生まれた次の日かな？ 連絡取り合ってたから」と藤田本人から早々に出産報告を受けていたと説明。「おめでとうの言葉も言ってるし、その後も何回かやりとりしてたからさ。わざわざその投稿に対して別におめでとうは言わなかったのよ」と語り、「そしたらネットニュースとかで『みちょぱは“いいね！”で祝福』みたいに書かれてて。それに関して私『いいね！』だけで済ませてるやつに思えない？っていう。何かすごい冷たいやつじゃんっていう。勝手に私は思っちゃったんだけど」と苦笑した。

池田は「だからちゃんと私はやりとりはしてますんで。ご安心くださいというか。何かすごい嫌なやつだなみたいな。あれだけ見るとね？ 勝手に思っちゃったから。そこだけ説明させて欲しかったんだけど」と笑いを交えて釈明していた。