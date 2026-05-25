ハインツとのコラボ商品発売!黒デミソースのハンバーグや大盛ナポリタン、クリームグラタンなど全6品【ファミマ】

ファミリーマートは、洋風ソースブランド ハインツとのコラボレーション商品6種を2026年5月26日から全国の約1万6,400店で発売する。

ファミリーマートでは、洋風ソースブランド ハインツとのコラボレーション第1弾を2025年4月に発売した。累計販売数220万食を超える好評だったという。

コラボ第2弾となる今回は、定番のデミグラスソースやトマトケチャップに加え、新たにホワイトソースを使用した商品など、全6種をラインアップした。

【ファミマ×ハインツ コラボ商品全6種の画像はこちら】

◆濃厚黒デミソースの鉄板焼ハンバーグ弁当

【価格】698円(税込753円)

ハインツのデミグラスソースを使用した濃厚なソースの味わいと、ボリューム満点のハンバーグが楽しめる。濃厚な味わいのデミグラスソースに加えたブラックペッパーがソース全体の味を引き締め、食欲をそそるアクセントになっている。

◆濃厚黒デミソースで食べる とろとろたまごのオムライス

【価格】598円(税込645円)

ハインツのデミグラスソースを使用したオムライス。肉の旨みのある濃厚な黒デミソースを、とろとろたまごのオムライスにあわせた。

◆特製ソースの大盛ナポリタン

【価格】554円(税込598円)

昔ながらの喫茶店をイメージした大盛サイズのナポリタン。酸味と甘味のバランスが取れたハインツのトマトケチャップを使い、最後まで食べ飽きない味わいに仕立てた。

◆ミートボールのクリームスープ

【価格】369円(税込398円)

ハインツのホワイトソースを使用した、なめらかでクリーミーなスープ。ミートボールに、野菜やペンネを合わせた食べ応えのある仕立て。

※北海道では販売しない。

◆チキンとマカロニのクリームグラタン

【価格】462円(税込498円)

ハインツのホワイトソースにチーズソースを加えた濃厚なソースに、マカロニ、チキン、ブロッコリーを合わせた王道のグラタン。

◆トルティーヤドッグ

【価格】239円(税込258円)

ジューシーなソーセージに、昨年より増量したハインツの味わい深いトマトケチャップをあわせ、サクッと歯切れの良いトルティーヤ生地で巻いた。数量限定。

【ファミマ×ハインツ コラボ商品全6種の画像はこちら】