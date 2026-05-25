戸田恵子、40歳で急逝の名優・伊藤俊人さん偲ぶ“ショムニ会”「24年経ちました」「生きていたら64歳かぁ」
俳優・声優など幅広く活躍する戸田恵子が、27日までに自身のブログを更新。2002年5月24日に、くも膜下出血のため40歳の若さで急逝した俳優・伊藤俊人さんを偲ぶ「ショムニ会」を行ったことを報告した。
【写真】今年も…戸田恵子が名優・伊藤俊人さん偲ぶ“ショムニ会”
戸田は、戸田菜穂、高橋克典、相島一之ら『ショムニ』共演者たちとの写真を添えて「夜は恒例ショムニ会。伊藤俊人くんの命日であります。24年経ちました。伊藤ちゃんは40歳で逝っちゃったから生きてたら64歳かぁ。今年の参加、伊藤ちゃんの奥さんとスタッフさんを除いて、役者は4名。相島一之さん、高橋克実さん、戸田菜穂ちゃん(相変わらず綺麗)と私」と紹介。
続けて「近況報告しながら例によってわちゃわちゃと。勿論、芝居の話もするけど、お子さんの話や、体調の話。やっぱ体調の話、多くなるよねー！転倒して大怪我してるスタッフもおりましたー！最近、あちこちで転倒の話、多いです。気をつけて参りましょう。別れ際、菜穂ちゃんが「握手してください！戸田さんのパワーが欲しいから！」って。でもそんなにパワーないのよー！笑ありそうに見えてるのねぇ」と記している。
伊藤さんは、1962年生まれ、新潟県出身。名バイプレイヤーとしてドラマ『ショムニ』シリーズをはじめ、さまざまなドラマに出演し、人気ドラマシリーズ『古畑任三郎』では、科学捜査研究所の技官・桑原万太郎役を好演していた。
【写真】今年も…戸田恵子が名優・伊藤俊人さん偲ぶ“ショムニ会”
戸田は、戸田菜穂、高橋克典、相島一之ら『ショムニ』共演者たちとの写真を添えて「夜は恒例ショムニ会。伊藤俊人くんの命日であります。24年経ちました。伊藤ちゃんは40歳で逝っちゃったから生きてたら64歳かぁ。今年の参加、伊藤ちゃんの奥さんとスタッフさんを除いて、役者は4名。相島一之さん、高橋克実さん、戸田菜穂ちゃん(相変わらず綺麗)と私」と紹介。
伊藤さんは、1962年生まれ、新潟県出身。名バイプレイヤーとしてドラマ『ショムニ』シリーズをはじめ、さまざまなドラマに出演し、人気ドラマシリーズ『古畑任三郎』では、科学捜査研究所の技官・桑原万太郎役を好演していた。