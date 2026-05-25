タレントの菊地亜美（35）が25日、フジテレビ「ぽかぽか」（月〜金曜前11・47）にゲスト出演。今、ハマっているお取り寄せのお菓子を明かす場面があった。

この日は「ママタレントスペシャル」として「思春期の子育て 夫婦関係の悩み告白SP」と題し、18歳の長女、15歳の長男、9歳の次女を持つ山口のほか、17歳と15歳の娘を持つモデルの佐田真由美、5歳と1歳の娘を持つタレントの菊地亜美がゲスト出演した。

オススメグルメを紹介する中、菊地は「お勧めのお菓子」として「私は本当にハマって1回のオンラインの注文で5箱ぐらい買うのがあって」と告白。「『シーラカンスモナカ』っていうやつなんですけど。知ってます？」と「maison coelacanthe シーラカンスモナカ」（簡易箱6個入り、2350年）を紹介した。

菊地は「仙台のもので、あんこに塩バターが入ってるものなんですけど、私、正直、あんこ自体がそんな得意じゃないんですよ。なのにお菓子の中で一番今好きってぐらい、本当においしくて」と主張した。

「和菓子屋さんで、でもちょっとおしゃれな箱に入ってるんですよ。たまにポップアップみたいな感じで都内でやってると、行って買うんですけど、本当においしくて。ネットで主に買っていて。これちょっと何かに手土産持って行くとかあったら、絶対にこれお勧めです」と話した。