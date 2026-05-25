【ひらがなクイズ】解けると爽快！ 共通する2文字を埋めてみよう！ ヒントは動物をたくさん飼うこと
言葉に共通して入るひらがなを見抜く「ひらがなクイズ」！
今回は、分かりやすい説明に欠かせない表現技法、時間の短さを強調する言葉、そして動物たちと暮らすにぎやかなライフスタイルという、それぞれ異なる視点を持つ3つの言葉を集めました。共通する2文字を頭の中でつなぎ合わせ、すべての言葉を完成させてください。
□□え
か□□き
□□うがい
ヒント：ある物事を説明する際に、別の似た物事を引き合いに出して表現する方法。そして、犬や猫などを同じ家で何匹も一緒に育てる環境を思い浮かべてみてください。
答えを見る
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▼解説
それぞれの言葉に「たと」を入れると、次のようになります。
たとえ
かたとき（片時）
たとうがい（多頭飼い）
どれも正しい日本語になりますね。今回は、相手にイメージを伝えやすくする表現の工夫から、日常の中の一瞬を切り取った言葉、さらにはたくさんの愛玩動物に囲まれた賑やかな暮らしぶりまでをそろえました。言葉が持つ豊かな広がりを感じていただけたでしょうか。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)
今回は、分かりやすい説明に欠かせない表現技法、時間の短さを強調する言葉、そして動物たちと暮らすにぎやかなライフスタイルという、それぞれ異なる視点を持つ3つの言葉を集めました。共通する2文字を頭の中でつなぎ合わせ、すべての言葉を完成させてください。
問題：□に共通するひらがなは？次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。
か□□き
□□うがい
ヒント：ある物事を説明する際に、別の似た物事を引き合いに出して表現する方法。そして、犬や猫などを同じ家で何匹も一緒に育てる環境を思い浮かべてみてください。
答えを見る
↓
↓
↓
↓
↓
正解：たと正解は「たと」でした。
▼解説
それぞれの言葉に「たと」を入れると、次のようになります。
たとえ
かたとき（片時）
たとうがい（多頭飼い）
どれも正しい日本語になりますね。今回は、相手にイメージを伝えやすくする表現の工夫から、日常の中の一瞬を切り取った言葉、さらにはたくさんの愛玩動物に囲まれた賑やかな暮らしぶりまでをそろえました。言葉が持つ豊かな広がりを感じていただけたでしょうか。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)