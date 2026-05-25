「なんで？」「正直少し不安」W杯を控えた久保建英を襲ったまさかの事態にネット懸念「つらい」「普通に気になる」
現地５月23日に開催されたラ・リーガの最終節で、久保建英が所属するレアル・ソシエダはエスパニョールとアウェーで対戦。１−１のドローに終わった。
ベンチスタートの久保は、なんと２試合連続出番なしでシーズン終了となった。
ソシエダはヨーロッパリーグの出場権を得ており、久保もワールドカップが控えているとはいえ、２試合でまったくプレータイムがないというのは異常だ。まさかの事態に、インターネット上では次のような声が上がった。
「出場時間を増やしていきたいと言っていたのに与えられすらしないのはつらい」
「なんで最近久保出てないんだろうか？」
「W杯を控えてるから無理して出なくてよかったって言ってる人多いけど、今の状態で強豪国相手に戦えるのかは正直少し不安」
「２戦連続ベンチでシーズン終了は普通に気になる」
「何かW杯がらみで取り決めがあるのか」
「これでW杯まで残り親善試合が１試合あるだけ。コンディション上がらず本番迎えそうだな」
「ポジティブに捉えるなら、怪我なくワールドカップに挑める」
約３か月の故障離脱もあり、消化不良で終わった今シーズンの鬱憤をW杯で晴らしてほしい。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【記事】「３年連続はさすがに凄すぎ」「異次元」なんと史上最多！三笘薫の“偉業達成”にファン驚嘆！「完全にワールドクラス」
ベンチスタートの久保は、なんと２試合連続出番なしでシーズン終了となった。
ソシエダはヨーロッパリーグの出場権を得ており、久保もワールドカップが控えているとはいえ、２試合でまったくプレータイムがないというのは異常だ。まさかの事態に、インターネット上では次のような声が上がった。
「出場時間を増やしていきたいと言っていたのに与えられすらしないのはつらい」
「なんで最近久保出てないんだろうか？」
「W杯を控えてるから無理して出なくてよかったって言ってる人多いけど、今の状態で強豪国相手に戦えるのかは正直少し不安」
「２戦連続ベンチでシーズン終了は普通に気になる」
「何かW杯がらみで取り決めがあるのか」
「これでW杯まで残り親善試合が１試合あるだけ。コンディション上がらず本番迎えそうだな」
「ポジティブに捉えるなら、怪我なくワールドカップに挑める」
約３か月の故障離脱もあり、消化不良で終わった今シーズンの鬱憤をW杯で晴らしてほしい。
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