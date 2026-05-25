「彼のような選手、日本には誰もいないので」長友佑都が明かす“吉田効果”「お互いしぶといなって」【W杯日本代表】
2026年５月25日、北中米ワールドカップを戦う日本代表が始動。早川友基、大迫敬介、長友佑都、吉田麻也、渡辺剛、瀬古歩夢、菅原由勢、小川航基、堂安律、上田綺世、中村敬斗、佐野海舟、鈴木唯人と計13選手がピッチで汗を流した。
トレーニング後の囲み取材で、長友が追加招集された吉田について言及。「兄弟が来た」という感覚を抱いたそうだ。
「お互いしぶといなって。またここで会ったかと。彼とはね、いろんな苦しい思い、辛いこともたくさん経験してるんでね、一緒に。それを乗り越えて、今があるんで。兄弟が来た感覚です」
盟友の帰還──。長友は相当嬉しかったそうだ。
「相当嬉しかったね。いや、やっぱりなんか違うなと。吉田麻也の存在感もそうだし。これまで代表キャプテンとして引っ張ってきた。その存在感は会った瞬間からやっぱあるよね。だからそのオーラに触れて。僕はすごく嬉しかったです」
“偉大なキャプテン”吉田に期待していることは、果たして何か。長友は“吉田効果”について以下のように答えた。
「もちろん経験も段違いだし。オリンピックも３回経験して、ワールドカップ３回でしょ。彼のような選手、日本には誰一人いないんで。彼の経験。あとアメリカに精通しているので。環境や時差、移動についてはみんな聞いてたんでね、かなり大きいですよ」
取材・文●白鳥和洋（サッカーダイジェストTV編集長）
【画像】あの時、君は若かった…厳選写真で振り返る北中米W杯日本代表メンバー26人の“ビフォーアフター”！
トレーニング後の囲み取材で、長友が追加招集された吉田について言及。「兄弟が来た」という感覚を抱いたそうだ。
「お互いしぶといなって。またここで会ったかと。彼とはね、いろんな苦しい思い、辛いこともたくさん経験してるんでね、一緒に。それを乗り越えて、今があるんで。兄弟が来た感覚です」
盟友の帰還──。長友は相当嬉しかったそうだ。
“偉大なキャプテン”吉田に期待していることは、果たして何か。長友は“吉田効果”について以下のように答えた。
「もちろん経験も段違いだし。オリンピックも３回経験して、ワールドカップ３回でしょ。彼のような選手、日本には誰一人いないんで。彼の経験。あとアメリカに精通しているので。環境や時差、移動についてはみんな聞いてたんでね、かなり大きいですよ」
取材・文●白鳥和洋（サッカーダイジェストTV編集長）
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