タレントの“みちょぱ”こと池田美優（27）が24日、パーソナリティーを務めるニッポン放送「#みちょパラ」（日曜後10・30）に出演。モデルでタレントの藤田ニコル（28）について話した。

みちょぱは「最近の私はといいますか…藤田ニコルちゃんの出産ですかね、おめでとうございます。無事産まれて私も今年出産予定ですから同い年ベイビーの子としてはね本当ドキドキしていて」とコメント。

続けて「5月1日かな(藤田が)産まれましたっていう報告の文章とか出していてさ、私は産まれた次の日かな？連絡取り合っていたからおめでとうの言葉も言ってるしその後も何回かやり取りもしていたからさ、わざわざその投稿に対しておめでとうは言わなかったのよ」と振り返った。

さらに、「ネットニュースとかでも『みちょぱはいいねで祝福』みたいに書かれて、なんかそれに関して私『いいね』だけで済ませている奴に思えない？っていう。なんかすごい冷たい奴じゃんって勝手に思っちゃったんだけど、ちゃんと私はやり取りはしていますのでご安心くださいというか、あれだけ見ると嫌な奴だなって勝手に思っちゃったからそこだけ説明させてほしかったんだけど」と明かした。