サッカーW杯北中米大会（6月11日開幕）で優勝を目指す日本代表は25日、千葉市内で本大会へ向けた合宿をスタートさせた。練習は一般公開され、ファンが見守る中で13選手が体を動かした。アジア人最多5度目のW杯出場となるDF長友佑都（39）が、4月に就任した中村俊輔コーチと談笑する姿も見られた。

コーチ陣にかつて共にW杯を戦った選手が増えたことを報道陣に聞かれると、長友は「いやいやコーチングスタッフのテーブルが豪華すぎでしょ。びっくりしました。だから若い選手が物怖じしないように、僕がしっかりと間に入ってやっていきたいと思います」と、笑う。

さらに、長く共闘してきた吉田麻也が31日の壮行試合アイスランド戦（MUFG国立）までの限定招集となった。苦楽をともにしてきた盟友との再会を「相当うれしかったね。やっぱり違うなと。吉田麻也の存在感もそうだし、これまでね、代表ではキャプテンとして引っ張ってきた。その存在感はもう会った瞬間からやっぱりあるよね。だから、そのオーラに触れて、僕はすごくうれしかったです」と喜んだ。

その吉田に選手たちは米国での経験を早速聞いていたという。

「もちろん経験も段違いだし、オリンピックも3回経験してW杯も3回でしょ。そんな選手、日本には誰一人いない。あとはアメリカに精通しているところで、早速いろんな環境のところだったり、時差とか移動のところもみんな聞いていたので。かなり大きいと思います」

妻で、女優の平愛梨さんに「優勝目指して暴れてくる」と言うと、「頑張って」と送り出されたという。さらに、3月の水戸戦で負傷した夜に愛梨さんから「またみんな心配させて全部注目浴びて復帰してW杯で暴れるんでしょ」と声をかけられた秘話も明かし、「（彼女は）ちょっともう違う世界にいるので」と言って報道陣を笑わせた。

5度目の正直へ。長友の細胞は踊り始めた。

「発表の時に3年分ぐらい泣きました。あとは優勝して流したいです。細胞が若返ったと、吉田とも話しました。こんなに体が動けてたっけと思うぐらい。4年間待っていたからね。細胞が10歳ぐらい若返っています。リアルにマジで。全然違います」

チームは来月2日に事前合宿地のメキシコ・モンテレイに移動し、同8日にベースキャンプ地テネシー州ナッシュビルに入る。最高の景色を見に行くための準備が始まった。