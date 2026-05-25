JR東海「ぴよりんTOICA」限定発売 職人手作りボックス仕様や、在来線の主な駅でも【販売場所・価格など詳細】
JR東海は、同社の交通系ICカード「TOICA」にぴよりんをデザインした「ぴよりんTOICA」を、5月22日に発売開始した。
【写真】貴重…職人手作りの桐製ボックスに入った「ぴよりんTOICA」
ぴよりんが15周年を迎え、グループを挙げて盛り上げていく。「ぴよりんTOICA」は、TOICAのひよことぴよりんが描かれた。JR東海MARKET（EC販売）で桐製の収納ボックスと発売されるほか、在来線の主な駅で発売するTOICAも一定期間「ぴよりんTOICA」となる。デザインは同一。
■JR東海MARKETで発売する「ぴよりんTOICA」
申込期間：2026年5月22日（金）午前10時〜8月31日（月）午後11時59分
申込箇所：JR東海MARKET特設ページ
内容：桐製の収納ボックス付き「ぴよりんTOICA」
発売価格：税込4980円 ※送料込
※カードの利用可能金額は1500円、デポジット500円
発売数量：最大3000セット
発送時期：ご注文・決済（入金）月の翌月下旬以降
桐製の収納ボックスの特長
桐製の収納ボックスは、日本国内の間伐材を積極的に活用するなどSDGsに取り組む株式会社ゴーフォワードが製作。職人が一つひとつ手作りで仕上げ、ぴよりん15周年のイラストをあしらった。
※1人3セットまで。
※購入時期により発送までに2ヶ月以上かかる場合あり。
■駅で発売する「ぴよりんTOICA」
発売開始：2026年5月下旬以降順次
発売箇所：TOICA利用エリア内のTOICAの表示がある自動券売機、及びTOICA取扱窓口
※東京駅、品川駅、新横浜駅、小田原駅、熱海駅、新富士駅、岐阜羽島駅、米原駅、京都駅、新大阪駅を除く。また三河安城駅では在来線の近距離券売機でのみ発売。
発売価格：2000円（カードの利用可能金額1500円、デポジット500円）
発売数量：約40万枚
※駅ごとに在庫がなくなり次第発売終了。
※「ぴよりんTOICA」の発売期間中（在庫がなくなるまで）は、TOICAを購入する際に、「ぴよりんTOICA」または通常デザインのTOICAいずれかを選択することはできない。また、購入したTOICAが希望のデザインではなかった場合でも返品・交換はできない。
※再発行やカード交換を行うと、「ぴよりんTOICA」ではない通常デザインのTOICAとなる場合あり。
【写真】貴重…職人手作りの桐製ボックスに入った「ぴよりんTOICA」
ぴよりんが15周年を迎え、グループを挙げて盛り上げていく。「ぴよりんTOICA」は、TOICAのひよことぴよりんが描かれた。JR東海MARKET（EC販売）で桐製の収納ボックスと発売されるほか、在来線の主な駅で発売するTOICAも一定期間「ぴよりんTOICA」となる。デザインは同一。
申込期間：2026年5月22日（金）午前10時〜8月31日（月）午後11時59分
申込箇所：JR東海MARKET特設ページ
内容：桐製の収納ボックス付き「ぴよりんTOICA」
発売価格：税込4980円 ※送料込
※カードの利用可能金額は1500円、デポジット500円
発売数量：最大3000セット
発送時期：ご注文・決済（入金）月の翌月下旬以降
桐製の収納ボックスの特長
桐製の収納ボックスは、日本国内の間伐材を積極的に活用するなどSDGsに取り組む株式会社ゴーフォワードが製作。職人が一つひとつ手作りで仕上げ、ぴよりん15周年のイラストをあしらった。
※1人3セットまで。
※購入時期により発送までに2ヶ月以上かかる場合あり。
■駅で発売する「ぴよりんTOICA」
発売開始：2026年5月下旬以降順次
発売箇所：TOICA利用エリア内のTOICAの表示がある自動券売機、及びTOICA取扱窓口
※東京駅、品川駅、新横浜駅、小田原駅、熱海駅、新富士駅、岐阜羽島駅、米原駅、京都駅、新大阪駅を除く。また三河安城駅では在来線の近距離券売機でのみ発売。
発売価格：2000円（カードの利用可能金額1500円、デポジット500円）
発売数量：約40万枚
※駅ごとに在庫がなくなり次第発売終了。
※「ぴよりんTOICA」の発売期間中（在庫がなくなるまで）は、TOICAを購入する際に、「ぴよりんTOICA」または通常デザインのTOICAいずれかを選択することはできない。また、購入したTOICAが希望のデザインではなかった場合でも返品・交換はできない。
※再発行やカード交換を行うと、「ぴよりんTOICA」ではない通常デザインのTOICAとなる場合あり。