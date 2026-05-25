来月11日開幕のW杯北中米大会に臨むサッカー日本代表が25日、千葉市内で合宿を開始した。初日はMF堂安律（フランクフルト）、FW上田綺世（フェイエノールト）ら既に所属クラブで全日程を終えた欧州組と、DF長友佑都（FC東京）ら国内組を合わせた12人、さらに31日の壮行試合アイスランド戦（MUFG国立）の1試合限定で追加招集されたDF吉田麻也（ロサンゼルス・ギャラクシー）が合流した。

22年W杯カタール大会以来3年半ぶりの代表復帰となった吉田は「長友選手は僕より僕が来たことに喜んでいました」と笑った。過去3大会をともに戦った2歳上の盟友は、日本人初の5大会連続のメンバー入り。「化け物だと思う」と表現し、「本人もケガで苦しんでここまで来ている。ただやっぱり5大会目なので焦りがない。ここから上げていけば間に合うという自信を感じます」と揺るぎない信頼を口にした。

「そういう落ち着きだったり、チームが苦しくなったときに彼の存在が生きると思う。むしろ佑都が目立たないことがチームにとっては一番いい状況だと思います」。日本サッカー界をけん引してきたベテランコンビが、森保ジャパンを支えていく。