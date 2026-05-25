岩手大の研究チームは、猫は餌のにおいに慣れると食べる量が減るとの研究成果を発表した。

餌を途中で残す猫は多く、これまでは「小食だから」「気まぐれだから」などと考えられていた。論文が行動生理学分野の国際科学誌電子版に掲載された。

岩手大の宮崎雅雄教授（分子生体機能学）らの研究チームは、３〜１５歳の猫１２匹（雄、雌６匹ずつ）に同じ種類のキャットフードを１０分おきに６回連続して与え、食べる量の変化を調査した。回数を重ねるごとに食べる量が減ることを確認した。

その後、餌の皿を上下２層に分け、下段の餌は食べられないものの、においだけが上段に届くように工夫した。６回目に下段の餌を違うにおいのものに変えたところ、食べられる上段の餌は変わっていないにもかかわらず、食べる量が回復した。

チームは一連の実験結果から、猫が食べる餌の量はにおいによって制御されていると分析。宮崎教授は「途中で違うにおいのするふりかけをまぶすなどして、猫がにおいに慣れないように工夫すれば十分な量の餌を食べてもらえるようになるだろう」と話している。病気や高齢の猫の食事管理、飽きないペットフードの開発などへの活用が期待されるという。

猫の認知能力に詳しい京都大の高木佐保特定助教（比較認知科学）の話「病気の猫には治療薬を餌に混ぜて食べさせることもある。研究成果を生かして餌の摂取量を調節すれば、十分な治療効果が見込める」