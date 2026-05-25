俳優の竹内涼真が２５日、都内で行われた「第９３回日本ダービーＰＲ発表会」に出席した。

３１日に東京競馬場で開催される日本ダービー（ＧＩ）に向けてのイベント。竹内は「応援コーディネート」として黒のスーツに深緑のシャツで登場。「黒、正装ですよね。（日本ダービーが）１年に１回なのでビシッと決めて、自分の馬券を買って、勝ちにいく」とポイントを説明すると、首にかけていた双眼鏡を持ち「これ見たら、１０００メートル先まで寄れるということなので、騎手の方の汗まで見えると思います」と競馬場ならではのコーデを披露し会場をうなずかせた。

私生活で応援していることはありますかという質問には「フラミンゴ」と即答。「今（フラミンゴは）、お嫁さんを探すのに必死な時期。この前動物園に行った時にオスが全員整列をして、団体行動みたいに歩いて同じ動きをしてるいるんですよ。それは求愛行動で、けどメスは知らんぷりして、みんな同じに見える。どうやって（オスは）選ばれるんだろうと思って頑張れ（と思った）」と最近応援したフラミンゴについて熱く語った。

「フラミンゴの生態について調べてて、僕フラミンゴ好きなんですよ」と愛を爆発させていると、共に出席した武豊騎手が「僕もフラミンゴ好きなんです」と打ち明け、まさかの共通点に会場はこの日一番の盛り上がりをみせた。

武は「すごい（フラミンゴは）面白くて、自宅の近くに動物園がありまして、フラミンゴが見えるんです。上に網とかないのに逃げないのかなってすごい気になってたらフラミンゴって（飛ぶには）助走がいるらしいですね」とフラミンゴトークで話に花を咲かせていた。