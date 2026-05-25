

ファジアーノ岡山

サッカー明治安田J1百年構想リーグWEST第18節、ファジアーノ岡山は24日、JFE晴れの国スタジアムでセレッソ大阪と対戦しました。

半年間の特別大会、百年構想リーグもリーグ最終戦を迎えたファジアーノ。しかしこの日は前半と後半の立ち上がりで失点を許す苦しい展開となります。

反撃は後半26分。相手ゴール前まで迫ると、ゴールラインぎりぎりの攻防から最後はレオ・ガウショ。ボールがラインを割ったかに見えましたが、最後まで諦めない「粘り」のプレーはVARの結果ゴールの判定に。今シーズン途中加入のブラジル人フォワードが追い上げムードを作ります。

しかし後半36分、セレッソにミドルシュートを叩き込まれ万事休す。ファジアーノは終了間際にレオ・ガウショがチームトップに並ぶ4得点目を奪うも、2対3で敗れました。

J1・20チームを東西で分けた百年構想リーグ、ファジアーノは西側の「6位」で終えました。来週は東側6位の浦和とJ1・20チーム中の「11位」を決めるプレーオフの戦いへ挑みます。

（ファジアーノ岡山／木山隆之 監督）

「今季の試合は残り2試合ですけど、全力で戦い抜いて1つでも順位を上げて終われるように頑張りたい」