ルビオ米国務長官がイラン合意「非常に自信を持っている」原油先物一段安



トランプ米大統領は23日、イランとの和平合意「概ねまとまった」として、海峡封鎖解除に向けた合意をまもなく発表すると述べた。ただ、翌24日になるとトランプ氏は「合意を急いでない、代表団に交渉を急ぐなと指示した」と態度を一変しており、やや警戒感は残る。それでも、市場には楽観ムードが広がっている。今日はなくても数日中には合意に達すると投資家は見ているようだ。



ルビオ米国務長官が先ほど、イラン合意「非常に自信を持っている」と発言したことで、NY原油先物は下げ幅を拡大、一時90ドル台半ばまで下げた。ただ、合意は今日かもしれないが、あまり深読みしないほうがいいと市場を牽制。



東京時間14:26現在

ダウ平均先物JUN 26月限 51044.00（+382.00 +0.75%）

Ｓ＆Ｐ500先物JUN 26月限 7561.25（+70.25 +0.94%）

ＮＡＳＤＡＱ100先物JUN 26月限 29986.75（+428.00 +1.45%）



ＮＹ原油先物JUL 26月限（ＷＴＩ）（時間外取引）

1バレル＝90.75（-5.85 -6.06%）

ＮＹ金先物AUG 26月限（ＣＯＭＥＸ）（時間外取引）

1オンス＝4597.50（+41.10 +0.90%）

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