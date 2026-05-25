東京時間に伝わった指標・ニュース



※経済指標

特に目立った経済指標の発表はありませんでした



※要人発言やニュース

【イラン情勢】

トランプ米大統領

イランとの和平合意「ほぼまとまった」最終調整の段階にある

ホルムズ海峡封鎖の解除に向けた合意をまもなく発表する



※その後トランプ氏は態度一変

合意急いでいない、代表団に交渉急がないよう指示した

イランが核能力を持つことを決して許さない



米イランは停戦「60日間」延長する覚書「枠組み」策定（WP）

枠組みがどの程度拘束力を持つかは依然として不明



イランは米国との合意に対して楽観的ではない（タスニム通信）

最終合意には至っておらず、依然として課題が残っている

イランはホルムズ海峡を管理する「法的権利」があると主張



ルビオ米国務長官

合意に達することに「非常に自信を持っている」

合意は今日かもしれないが、あまり深読みしないほうがいい



【ユーロ圏】

ラガルドECB総裁

6月におそらくインフレ見通しを引き上げるだろう

状況が不透明すぎて金利について確約することはできない



ストゥルナラス・ギリシャ中銀総裁

イラン戦争によりインフレ見通しが悪化している

利上げをしなければ問題が生じる

6月に利上げを実施せざるを得ないだろう



コッハー・オーストリア中銀総裁

イラン情勢に改善見られなければ行動を起こすべきだ

今年のインフレは以前の予想よりも高くなる可能性が高い



【中国】

中部山西省の炭鉱で大規模ガス爆発事故が発生

少なくとも90人が死亡、128人が負傷

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