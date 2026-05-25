タレントの薬丸裕英（60）が25日放送のテレビ朝日「徹子の部屋」（月〜金曜後1・00）にゲスト出演。5歳になる孫とよく行く飲食店を明かした。

1990年にアイドルだった石川秀美さんと結婚し、3男2女の子供をもうけた薬丸。俳優・薬丸翔として活動する長男は日本、次男は欧州在住で、三男と長女でタレント・薬丸玲美、次女、妻の石川さんはハワイで暮らしており、薬丸自身は朝の生番組を30年間続けているため、ほぼ東京で一人暮らしをしているという。

司会の黒柳徹子から、長男夫妻に誕生した5歳になる孫について「可愛い？甘やかす？」と聞かれると、薬丸は「“甘々じいじ”と呼ばれてます」とニヤリ。「しつけは親がすればいいので、本当に甘やかしてます」といい、「たまにしか会わないので、嫌われたくない」と本音を漏らした。

そして「電車に詳しい」という孫は、「山の手線の駅とか全部言えます」と薬丸。「だから一緒に電車を見に行ったり、（駅のホームで）電車が行くのを眺めてたり、あとは車両基地に行ったり」と告白。「詳しいです、ホントに」と感心している様子。

また「（孫に）“何を食べたい？”って言ったら、回転寿司しか言わない」とも。「孫が行きたい回転寿司屋さんは、電車が運んでくる。そこばっかり行ってます」と打ち明けた。

これに黒柳は「この間、私も行きましたよ」とニッコリ。「ピューンって新幹線みたいに乗せて来る。面白いよね、あんなのね」と語っていた。