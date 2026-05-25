「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」の２５日午後２時現在で、フジクラ<5803.T>が「買い予想数上昇」で２位となっている。



ＡＩ・データセンター向け光ファイバーの需要拡大期待を背景に急上昇し、５月１４日には実質上場来高値７９３３円をつけた同社株だが、１４日に発表した２７年３月期業績予想や１９日に発表した新たな中期経営計画への失望感から２０日には４１５６円まで下落し、上場来高値の半値近くに急落した。ただ、その後は値ごろ感から反発に転じており、これが買い予想数の上昇につながっているようだ。なお、この日はストップ高の５５５０円に上昇している。



出所：MINKABU PRESS