チャーム・ケア・コーポレーション<6062.T>は後場にプラス圏へ浮上した。きょう午後２時ごろ、２６年６月期の連結業績予想を修正したと発表した。売上高予想を前回予想の４８５億８５００万円から４８７億７０００万円（前期比４．５％増）、営業利益予想を４４億６０００万円から５１億５０００万円（同３３．９％増）に引き上げた。同時に期末配当予想は６円増額の２３円を見込んでおり、これらを好感した買いが集まっている。なお、年間配当予想は４３円（前期は３４円）となる。



介護事業が順調に推移している。また、第３四半期累計連結決算を発表した５月８日時点では契約締結前の不動産売却案件があり、通期業績への影響額を見積もるうえで一定の不確実性が残っていたため、通期計画を据え置いていたものの、このほど契約締結時期と売却時期が内定したことで影響額を一定の確度をもって算出できるようになった。



出所：MINKABU PRESS