THE ALFEE、40年前の若かりし3人が巨大ステージを駆け巡る！伝説の“10万人コンサート”リマスター版Blu-ray発売決定

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

THE ALFEEが、1986年当時「東京湾13号埋立地」と呼ばれていた（現在の台場地区）一帯で行った大規模な野外ライブの模様が収められた映像作品が、8月3日に、4Kリマスター版Blu-rayとして発売されることが決定した。

■若かりし3人が演奏するドラマチックなパフォーマンスが見どころ

デビュー50周年を迎え、長きにわたって音楽シーンのみならずエンタメ界全般にインパクトを与え続けてきたロックバンド、THE ALFEE。

1986年8月3日、9万2,500人を動員したこのイベントは、当時「日本初の10万人単独コンサート」と評され、大型の野外音楽フェスがまだ一般的ではなかった時代に、興行イベントの在り方自体に多大なインパクトを与え、今や日本コンサート史に残る伝説の公演としてエンタメ界全般に広く知られている。

幅120メートル・高さ75メートルの巨大なステージセットを縦横無尽に駆け巡りながら、若かりし3人が演奏するドラマチックなパフォーマンスが見どころだ。そして、感動のアンコール「ROCKDOM ―風に吹かれて―」の合唱が胸に響く。

40年前に行われた、この前人未踏のライブ映像を、臨場感溢れる高画質リマスター版として可能な限りの映像修復を実施。映像で追体験できる貴重なヒストリーライブとなっている。

歴史的なライブを、最新の技術を駆使したリマスター映像でぜひ体験しよう。

■リリース情報

2026.08.03 ON SALE

Blu-ray『THE ALFEE 1986.8.3 SWEAT&TEARS TOKYO BAY・AREA＜レストア版＞ 』

■関連リンク

THE ALFEE OFFICIAL SITE

https://www.alfee.com/