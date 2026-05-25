日本テレビは25日、東京・汐留の同局で定例社長会見を行い、同局系列で1996年から放送している人気アニメ「名探偵コナン」(土曜後6・00)で毛利蘭役を担当していた声優の山崎和佳奈さんを追悼した。

会見では、澤桂一専務は現在公開中の「劇場版 名探偵コナン ハイウェイの堕天使」について「興行収入は昨日（24日）現在で124億円ということで好調をキープしております」とコメント。

「すでに発表されましたが、長年、毛利蘭ちゃんの声を務めていただいた、声優の山崎和佳奈さんが亡くなるという、非常にショッキングで残念な出来事がございました」と訃報に言及。「この映画作品には、山崎さんが毛利蘭役で出演いただいております」としたうえで「我々は、この悲しみを乗り越えて、しっかりと作品を応援していきたいというふうに考えております」と話した。

山崎さんの所属事務所「青二プロダクション」は15日、「かねてより病気療養中でしたが薬石効なく2026年4月18日永眠いたしました ここに生前賜りましたご厚誼を深謝し謹んでご通知申し上げます」と山崎さんの訃報を伝えた。61歳だった。

山崎さんは2月16日に所属事務所を通じ、「現在病気療養中のため、医師の指示のもと、当面の間、すべての活動を休止させていただくこととなりました」と発表していた。