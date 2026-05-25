日本テレビは25日、東京・汐留の同局で定例社長会見を行い、サッカーW杯北中米大会（6月11日開幕）の生中継への意気込みを語った。

カナダ・アメリカ・メキシコの北中米3か国で開催され、史上最多48チームが激闘を繰り広げる歴史的な大会。日テレ系では、日本の決勝トーナメント進出の重要な鍵となる第2戦・チュニジア戦など計15試合を生中継する。

「日本戦スペシャルアンバサダー」に元日本代表MFの本田圭佑が就任。俳優の竹内涼真が同大会の日本テレビ系スペシャルナビゲーターを務める。

福田博之社長は「当社では高校サッカー選手権、古くはトヨタカップ、クラブワールドカップなどを通じて、長い間日本と世界のサッカー文化をお伝えしてきました。今大会は史上最多の48チームが参加する歴史的イベント。たくさんの方々に楽しんでいただきたいと考えまして、放送権を獲得するに至りました」と放送権取得の経緯を明かした。

「日本代表は史上最強との呼び声も高く、本気で優勝を狙えるチームになったと思っています。けが人も出てしまいましたが、それでも勝てるチームと確信しています。我々の中継を通じまして、世界のトップレベルのプレーと代表チームの躍進を多くの視聴者の皆さまにご覧いただいて、日本中に熱狂と感動をお届けできるよう全力を尽くしていきたい」と力を込めた。