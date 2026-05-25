日本テレビは25日、東京・汐留の同局で定例社長会見を行い、先月25日から放送がスタートした同局土曜午後10時枠の新報道番組「追跡取材 news LOG」の手応えを口にした。

NHKで「おはよう日本」「ニュースウオッチ9」などの朝夜の看板報道番組、紅白歌合戦の司会や東京五輪の開会式の中継などを務めていた和久田麻由子アナが、同局の森圭介アナとともにメインキャスターを務める。初回放送の平均世帯視聴率は3・8％（ビデオリサーチ調べ、関東地区）だった。個人平均視聴率は2・1％。

福田博之社長は「視聴率という結果についてはまだまだこれから」とした上で、「内容面では『news LOG』らしい視点が少しずつ見えてきたという感想を持っています。輪郭が見えてきたという感じの受け止めをしています」と手応えを口にした。

「まだ試行錯誤の繰り返しですけど、現場には焦ることなく1歩ずつ進んでいければという話をしています」とし、「彼女（和久田アナ）の経験とか知性とか視点が記者が持ち寄った現場の声とどう交わっていくか。これが噛み合ってくると番組もよくなっていくんじゃないか」と期待を寄せた。