将棋の早指し団体戦・「JEMTCスペシャルABEMA地域トーナメント2026」の開幕を前に、東京・浅草に集結した北関東ブリッツァーズの面々。チーム結成の決起集会中、日本の将棋界を代表するレジェンド同士の、なんとも尊いプライベート感あふれるワンシーンがカメラに収められた。

【映像】羽生九段が撮影した藤井六冠の笑顔（実際の画像）

おみくじや食べ歩きなど、浅草寺周辺の散策を終えた北関東ブリッツァーズのメンバーは、日本最古の天ぷら専門店で昼食をとることに。運ばれてきた名物の上天丼の迫力に、全員から「あふれてる！」「すごい」と歓声があがった。

「ごま油の香りが立っていて、すごく美味しいです」と食レポをしながら天丼を頬張る藤井聡太竜王・名人（王位、棋聖、棋王、王将、23）と、その横でエビ天を頬張る佐藤天彦九段（38）。そんな後輩たちの和やかな食事風景を見て、チーム監督の羽生善治九段（55）が動いた。

おもむろにスマートフォンを取り出した羽生九段は、「ちょっと角度調整します」と呟きながら、向かいに座る藤井竜王・名人と佐藤九段にカメラを向けたのだ。将棋界の歴史を築き上げてきた永世七冠資格保持者が、現役最強の王者のオフショットを自ら撮影するという、にわかには信じがたい贅沢な光景である。

カメラを向けられ、少し照れくさそうに、しかし自然な笑顔を見せる藤井竜王・名人と佐藤九段。盤上ではしのぎを削るライバルでありながら、盤を離れれば世代を超えて和気あいあいと過ごす彼らの姿に、SNS上には歓喜のコメントが殺到。まさにドリームチームならではの尊いやり取りが大きな反響を呼んでいた。

◆JEMTCスペシャルABEMA地域トーナメント2026 超早指しの『ABEMAトーナメント』と『地域対抗戦』が融合した新シリーズ。全国を6つの地域ブロック（関東・関西は各2チーム）に分けた全8チームによって競う団体戦。各チームは8名の監督と、ドラフト会議で指名された棋士4名の計5名で構成され、総勢40名が地域の威信をかけて戦う。5月30日から予選がスタートし、勝ち上がったチームによる準決勝および決勝戦は8月に生中継で実施される。

（ABEMA／将棋チャンネルより）