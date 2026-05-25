上沼恵美子（71）が25日、ABCラジオ「上沼恵美子のこころ晴天」に生出演。共演するシャンプーハットてつじが結成16年以上の芸人が競う漫才賞レース「THE SECOND〜漫才トーナメント〜」で1回戦敗退した話題に触れた。

てつじは「優勝しないと違う景色って見えないのかなと思っていたんですけど、負けたら負けたで違う景色を見ることができた」と心境を吐露。上沼は「負けん気が強いからな。てっちゃんは」と応じ、「敗者の景色ってどんなん？」と問いかけた。

生放送は仕事で見られなかったという上沼は「息子からメールで、シャンプーハットが一番格好良かったって」と明かし、前向きな姿勢を見せるてつじに「へこたれないのがいいわ。強靱（きょうじん）なメンタルちょうだい」と“リクエスト”して笑いを誘った。

番組内で優勝を豪語していたてつじは「ミスしたりして負けたら後悔するけど、全部、やれることをやって評価されたら仕方がない」と改めて語ると、上沼は「ほな、もう引退か？」と鋭くツッコミを入れ、笑わせた。てつじは「来年もタイミングが合えば、出たい」と次回大会への意欲も口にした。