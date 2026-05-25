ハライチ・澤部佑、結婚指輪を“外す”ようになった理由にスタジオ騒然「泣きながら…外して」
フジテレビ系バラエティー『ぽかぽか』（月〜金 前11：47）が25日に放送され、MCのハライチ・澤部佑が、結婚指輪を外すようになった理由を明かした。
【写真】一輪のバラを持ち「愛する妻も…」澤部佑
番組にはこの日、山口もえ、佐田真由美、菊地亜美が出演。「思春期の子育て夫婦関係の悩み告白SP」と題してゲスト陣が本音で語り合った。
結婚指輪に関するトークで山口が夫の田中裕二が、娘の要望で結婚指輪を買ったというエピソードを語る中、神田愛花が「2人どうしてましたっけ？」とハライチに問いかけた。
すると澤部が「最初していたんだけど、しなくなっちゃった」と告白。「なぜ？」と不思議がる神田に澤部は「なんか、エゴサーチして『澤部ごときが指輪なんかして。幸せ自慢なんかするな』って書いてあったから。泣きながら…外して」とまさかの理由を明かした。
この話にスタジオは騒然。澤部を思いやる声が相次ぐ中、相方の岩井勇気は「田中さんはもえさんより、娘をとったけど、お前は奥さんより、そのSNSを」とツッコミ。これには澤部も「好感度を…そいつに嫌われたくない一心で…」と申し訳なさそうに語った。
澤部は2013年12月3日に結婚し、翌年5月に第1子女児が、16年4月に第2児女児が誕生した。
【写真】一輪のバラを持ち「愛する妻も…」澤部佑
番組にはこの日、山口もえ、佐田真由美、菊地亜美が出演。「思春期の子育て夫婦関係の悩み告白SP」と題してゲスト陣が本音で語り合った。
結婚指輪に関するトークで山口が夫の田中裕二が、娘の要望で結婚指輪を買ったというエピソードを語る中、神田愛花が「2人どうしてましたっけ？」とハライチに問いかけた。
この話にスタジオは騒然。澤部を思いやる声が相次ぐ中、相方の岩井勇気は「田中さんはもえさんより、娘をとったけど、お前は奥さんより、そのSNSを」とツッコミ。これには澤部も「好感度を…そいつに嫌われたくない一心で…」と申し訳なさそうに語った。
澤部は2013年12月3日に結婚し、翌年5月に第1子女児が、16年4月に第2児女児が誕生した。