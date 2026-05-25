将棋界のトップ棋士たちが集結する早指し団体戦・「JEMTCスペシャルABEMA地域トーナメント2026」。その開幕に向けたチームの決起集会として浅草を訪れていた北関東ブリッツァーズの藤井聡太竜王・名人（王位、棋聖、棋王、王将、23）が、ドラフト会議直後の微笑ましい裏話を明かした。

【映像】師匠からの“嘆き節”の内容

一行が訪れたのは、浅草雷門のすぐそばに店を構え、日本最古の天ぷら専門店として知られる老舗。名物であるボリューム満点の上天丼に舌鼓を打ち、すっかりお腹も満たされた和やかな空気の中、話題は今大会のチーム編成へと移っていった。

羽生善治九段（55）がチーム監督として口を開き、「今年から新たなドラフト制度になりまして、藤井さん、天彦さんを引き当てる事ができました。大変幸運だったという風に思っております」と、強力なメンバーが揃った喜びを改めてメンバーに伝えた。

これを受けた藤井竜王・名人は「私も羽生先生にご指名いただいて、非常に光栄に感じています」と、レジェンドからの指名に感謝の思いを表現。しかしその直後、「師匠（中部トライキングス監督の杉本昌隆八段）からは、ちょっと残念そうな連絡もあったんですけど」とポツリと告白し、現場の笑いを誘った。

別チームの監督として指名権を持っていた師匠からの“嘆き節”があったことを包み隠さず明かした若き王者。そんな和気あいあいとしたやり取りからも、羽生監督が「チェスの超早指し戦」から名付けたという「北関東ブリッツァーズ」の雰囲気の良さと、チームの結束力が早くも伺える一幕となった。

◆JEMTCスペシャルABEMA地域トーナメント2026 超早指しの『ABEMAトーナメント』と『地域対抗戦』が融合した新シリーズ。全国を6つの地域ブロック（関東・関西は各2チーム）に分けた全8チームによって競う団体戦。各チームは8名の監督と、ドラフト会議で指名された棋士4名の計5名で構成され、総勢40名が地域の威信をかけて戦う。5月30日から予選がスタートし、勝ち上がったチームによる準決勝および決勝戦は8月に生中継で実施される。

（ABEMA／将棋チャンネルより）