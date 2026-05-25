日本テレビは25日、東京・汐留の同局で定例社長会見を行い、歌手のあの（年齢非公表）がテレビ朝日の冠番組「あのちゃんねる」（月曜深夜0・15）を降板すると宣言したことを受け、番組制作のあり方について述べた。

同番組を巡っては18日放送回で、あのが「嫌いな芸能人」としてタレントの鈴木紗理奈の名前を挙げた。放送後に鈴木は「普通にショックやし、共演してない時に言うとか意味わからん。普通にいじめやん」などとSNSで苦言を呈した。TVerの当該放送回は配信停止となり、22日には番組が公式サイトで「スタッフの配慮が足りず、不快な思いをさせてしまった」として謝罪した。

あのは23日に自身のXで、これまでも番組サイドに「この表現は嫌です」と伝えるなどしたことが何度もあったと明かし、「でも、もう続けたくないので番組を降ります。つまり、番組が終わるということになると思います」と表明。テレ朝はあのの所属事務所と協議中であることを明かした。

この騒動を受け、バラエティ番組で嫌いな芸能人を答えさせる企画について、福田博之社長は「演出にもよりますし、発言にもよりますので、私の見解というのは一定のものがあるわけではないので控えさせていただきます」とした。